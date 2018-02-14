До выборов президента Российской Федерации осталось чуть больше месяца. Одна из участниц гонки — 36-летняя Ксения Собчак — выступила с громким заявлением, потребовав от Верховного суда признать кандидатуру Владимира Путина незаконной.



Пока российские знаменитости признавались в любви своим вторым половинкам и поздравляли их с Днем святого Валентина, Ксения Собчак, отодвинув эмоции и чувства на второй план, с головой ушла в предвыборную кампанию. 14 февраля она обрушилась с критикой на Владимира Путина.

Для начала Ксения обвинила пиарщиков действующего президента в краже идей, а потом и вовсе заявила, что ему нельзя участвовать в предстоящих выборах. Для начала Ксения обвинила пиарщиков действующего президента в краже идей, а потом и вовсе заявила, что ему нельзя участвовать в предстоящих выборах.

На официальной странице предвыборного штаба Ксении Собчак в Фейсбуке появилась следующая запись: «Согласно Конституции Путин не имеет права выдвигаться на эту должность, так как уже занимал ее два срока подряд». Ксения не только выступила с заявлением в Сети, но и подала жалобу в Верховный суд России.



Представители Центральной избирательной комиссии тут же отреагировали на заявление Собчак. «Судебные решения по данному вопросу уже были, есть однозначный ответ — на данный момент запретов на участие в президентских выборах у Владимира Владимировича нет», — цитируют СМИ зампреда ЦИК Николая Булаева.