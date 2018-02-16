На прошедшей неделе мы узнали, к какому необычному батлу готовится Оксимирон, чем закончился День святого Валентина для Сергея Лазарева и что делает Анна Седокова, когда понимает, что надо подкачаться.



1 2 3 ... 22 Юлия Топольницкая честно призналась. что впервые в жизни встала на доску. На всякий случай ненавязчиво намекаем: есть вариант для продвинутых пользователей, но серф придется спустить на воду...

Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.



Пока одни знаменитости отмечали День святого Валентина, другие встречали китайский Новый год, а третьи начали весьма активно готовиться к лету!