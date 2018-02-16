Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.
Пока одни знаменитости отмечали День святого Валентина, другие встречали китайский Новый год, а третьи начали весьма активно готовиться к лету!
Светлана Ходченкова, Сергей Лазарев и Оксимирон в Инстаграме: самые интересные снимки недели
Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.
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А где вторая рука у Бузовой? ;)
А где вторая рука у Бузовой? ;)