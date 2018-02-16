Ким Кардашьян часто осуждают за то, что она старательно фотошопит свои снимки. Один из интернет-пользователей решил пошутить над этой привычкой звезды реалити и пририсовал ей огромные накачанные руки. Новый мем с мускулистой Ким быстро набирает популярность в Сети.

1 2 3 ... 10 Новый мем с мускулистой Ким Кардашьян набирает популярность в Сети

Несколько дней назад пользователь Твиттера по имени Джой Пол Джордж выложил в Сеть фото мускулистой Ким Кардашьян. Вооружившись фотошопом и мыслями о том, как бы выглядела звезда, если бы вдруг решила стать бодибилдером, парень дал жизнь новому мему. Он так увлекся процессом, что сделал сразу несколько «фотожаб». «Кажется, я нашел свое хобби», — признался Джордж в своем микроблоге.





Серия фотографий под общим названием Gym Kardashian (оцените игру слов!) за считаные часы собрала более 70 тысяч ретвитов и более 260 тысяч лайков. Серия фотографий под общим названием Gym Kardashian (оцените игру слов!) за считаные часы собрала более 70 тысяч ретвитов и более 260 тысяч лайков.

Фотографии накачанной Ким стремительно разлетелись по всемирной паутине. Люди с удовольствием придумывают к ним забавные подписи о сильных женщинах: «когда сама открыла бутылку с водой» или «когда твой парень назвал тебя бро».



Конечно же, нельзя просто так взять и остановиться на одной только Ким. С легкой руки пользовательницы с ником @jaylynnrose_ «руки-базуки» появились у Кортни Кардашьян, Кендалл Дженнер и других членов знаменитого семейства.



Напомним, что это далеко не первый случай, когда фото Ким Кардашьян превратилось в мем. Некоторое время назад снимок плачущей знаменитости был настолько популярен в Сети, что «перекочевал» из Интернета на толстовки, чехлы для мобильных телефонов и даже нижнее белье. Фотография Ким-«качка» вполне могла бы очутиться в рекламе пищевых добавок или тренажерного зала, согласны?

