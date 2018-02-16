16 февраля стало известно, что Дженнифер Энистон и Джастин Теру разводятся, не прожив в браке и трех лет. Учитывая, что бывший супруг актрисы Брэд Питт расстался с Анджелиной Джоли, многие склоняются к мысли, что экс-возлюбленные сойдутся. Стоит ли этого ждать, мы спросили у парапсихолога и астролога.

1 2 3 ... 12 Дженнифер Энистон и Джастин Теру разводятся после семи лет отношений

После того как Брэд Питт влюбился в Анджелину Джоли на съемках фильма «Мистер и миссис Смит» и развелся с Дженнифер Энистон, последней никак не удавалось обрести свое личное счастье. После «одинокая и брошенная» Джен, как тут же окрестили актрису недоброжелатели, тщетно пыталась выстроить отношения с Винсом Воном, Джоном Майером и многими другими мужчинами.

Не только хейтеры, но и поклонники начали всерьез полагать, что Энистон все еще любит Питта и сравнивает с ним каждого парня. Естественно, все молодые люди проигрывали харизматичному блондину. Не только хейтеры, но и поклонники начали всерьез полагать, что Энистон все еще любит Питта и сравнивает с ним каждого парня. Естественно, все молодые люди проигрывали харизматичному блондину.

Когда Джен начала встречаться с Джастином Теру, немногие верили в то, что их роман будет долгим. Тем не менее союз существовал на протяжении семи лет — внушительный срок для Голливуда. Впрочем, и он распался.



Интернет-пользователи принялись потирать руки: наверняка Энистон и Питт сойдутся. Она, как многим кажется, всегда его любила, да и ему сейчас как никогда нужно женское тепло и сочувствие близкого человека. Признаемся, и мы временами хотели, чтобы эта power couple воссоединилась.

Бред или Брэд

Ждать признания самих актеров не приходится, а ответ на терзающий душу вопрос получить хочется. Именно поэтому мы обратились за помощью к экспертам.

По словам парапсихолога Елены Крупышевой, у Дженнифер Энистон и Бреда Питта очень хорошая энергетическая совместимость, похожая на ту, что бывает у брата и сестры. По словам, у Дженнифер Энистон и Бреда Питта очень хорошая энергетическая совместимость, похожая на ту, что бывает у брата и сестры.

«Из них могла бы получится отличная семейная пара, но как женщина она его не привлекает (по сравнению с той же Анджелиной Джоли). Дело не в красоте Джоли, — уверена эксперт, — а в ее врожденной сексуальной энергетике. С Джоли у Питта хорошая совместимость сексуального характера, но такая сильная энергетика, как у Энджи, — и женская, и просто человеческая — губительна. Она своей любовью сначала его окружила, а потом подавила».



Елена не видит совместного будущего у Брэда и Джен: «Они не сойдутся снова. У Энистон очень скоро появится новый светловолосый бойфренд, моложе ее на 7-10 лет».

Что касается Анджелины, то она до конца своих дней будет пытаться держать Брэда рядом с собой. Что касается Анджелины, то она до конца своих дней будет пытаться держать Брэда рядом с собой.

По мнению Крупышевой, возможно, в течение двух лет у Питта появится молодая и красивая пассия, но скорее всего ненадолго.



Психолог и астролог Ольга Аристова согласна с Еленой Крупышевой. «Сейчас Брэд и Дженнифер друзья, но как у возлюбленных у них совершенно нет будущего, ведь они несовместимы. Питт — Стрелец, у него много личных планет в Козероге. Это проявляется в виде практичности и даже скупости. Положительными чертами его характера являются амбициозность и умение достигать желаемого. Для мужчины это хорошо: он победитель и творец, которому требуется муза». Что касается Энистон, то эксперт утверждает, что она мила, добра и отзывчива — Солнце и Меркурий у нее стоят в Водолее.

«Однако Венера в Овне, а это значит, что несмотря на то, что Джен умеет красиво себя подать, в ее характере прослеживается излишняя для женщины жесткость, — рассказывает Ольга. — Актриса обладает мужским характером, и поэтому ей непросто с таким сильным и властным мужчиной как Брэд». «Однако Венера в Овне, а это значит, что несмотря на то, что Джен умеет красиво себя подать, в ее характере прослеживается излишняя для женщины жесткость, — рассказывает Ольга. — Актриса обладает мужским характером, и поэтому ей непросто с таким сильным и властным мужчиной как Брэд».

По мнению Аристовой, знаменитости сколько угодно могут пытаться строить отношения, но любая попытка не увенчается успехом. «Оптимальное положение для них обоих — бесконфликтная дружба и легкое общение, закономерное для двух людей, которые просто хорошо друг друга знают», — подчеркивает астролог.