Несколько недель назад модель Кейт Аптон опубликовала в своем Twitter пост в поддержку движения #MeToo. Манекенщица обвинила в сексуальных домогательствах креативного директора компании Guess Пола Марчиано. Она рассказала, что это произошло в начале ее карьеры: мужчина захотел проверить, настоящая ли у Кейт грудь и решил сделать это… на ощупь.
На днях модель Миранда Ви опубликовала в своем Инстаграме принтскрин поста коллеги и поблагодарила ее за то, что она не стала молчать. Сама же девушка призналась, что тоже стала жертвой неподобающего поведения другого известного мужчины.
Миранда поведала, что некоторое время назад встретилась с Полом, который и познакомил ее с Мохаммедом Хадидом. Тот позвал девушку на «деловую» встречу, но вместо кофе было шампанское. Все закончилось тем, что отец Джиджи и Беллы изнасиловал манекенщицу, но приказал ей молчать. «Год назад я попыталась рассказать правду, но Пол и Мохаммед нашли меня и заставили подписать договор о неразглашении. Они сказали, что я исчезну с лица Земли, если еще хоть раз позволю себе подобную выходку», — поделилась Миранда.
По данным американского портала Page Six, Хадид собирается подавать на Ви в суд за клевету. Мужчина заявил, что если у девушки есть какие-то претензии, пусть пишет заявление в полицию, а не сообщает об этом в Инстаграме.
Модель утверждает, что ее изнасиловал отец Джиджи и Беллы Хадид
Несколько недель назад модель Кейт Аптон опубликовала в своем Twitter пост в поддержку движения #MeToo. Манекенщица обвинила в сексуальных домогательствах креативного директора компании Guess Пола Марчиано. Она рассказала, что это произошло в начале ее карьеры: мужчина захотел проверить, настоящая ли у Кейт грудь и решил сделать это… на ощупь.
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Курам на смех.на монашку она не смахивает, и что можно всерьёз обсуждать с обычной вешалкой??)