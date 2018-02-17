На днях в Сети были опубликованы результаты журналистского расследования, согласно которому Дональд Трамп много лет скрывал интрижку с моделью Playboy. Мелания, ознакомившись с материалами, явно решила проучить мужа.

1 2 3 ... 10 На днях стало известно еще об одной измене Дональда Трампа

В интернете не утихают скандалы вокруг неверности Дональда Трампа. Две недели назад все обсуждали демонстративное нарушение Меланией протокола. Ситуация с изменой супруга так подкосила жену американского лидера, что сперва она отказалась сопровождать его на международный экономический форум в Давосе, потом прибыла в Конгресс отдельно от мужа, а затем и вовсе отказалась с ним фотографироваться.



На днях выяснилось, что измена со Сторми Дэниелс — далеко не единственное прегрешение Дональда.

Согласно журналистскому расследованию, которое, к слову, провел сын Вуди Аллена, у нынешнего президента США была связь с моделью Playboy — Карен Макдугал. Согласно журналистскому расследованию, которое, к слову, провел сын Вуди Аллена, у нынешнего президента США была связь с моделью Playboy — Карен Макдугал.

Их отношения развивались примерно в то же время, когда мистер Трамп проводил время с Дэниелс. Мелания тогда только родила Бэррона.



16 февраля эти сведения были опубликованы в журнале New Yorker. В этот день Дональд и Мелания должны были ехать в Паркленд, где произошла школьная стрельба.

Как сообщил портал People, супруга президента не вышла вместе с мужем на лужайку у Белого дома, как это обычно происходит, когда они куда-либо едут вместе. Как сообщил портал People, супруга президента не вышла вместе с мужем на лужайку у Белого дома, как это обычно происходит, когда они куда-либо едут вместе.

Мистер Трамп в одиночестве улетел на вертолете. Представительница пресс-службы Мелании заявила, что из-за графика та отправилась на авиабазу ВВС США чуть раньше мужа и встретилась с ним уже на борту самолета. Она подтвердила, что первая леди посетит место массовой стрельбы вместе с мужем.