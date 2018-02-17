В интернете не утихают скандалы вокруг неверности Дональда Трампа. Две недели назад все обсуждали демонстративное нарушение Меланией протокола. Ситуация с изменой супруга так подкосила жену американского лидера, что сперва она отказалась сопровождать его на международный экономический форум в Давосе, потом прибыла в Конгресс отдельно от мужа, а затем и вовсе отказалась с ним фотографироваться.
На днях выяснилось, что измена со Сторми Дэниелс — далеко не единственное прегрешение Дональда.
Их отношения развивались примерно в то же время, когда мистер Трамп проводил время с Дэниелс. Мелания тогда только родила Бэррона.
16 февраля эти сведения были опубликованы в журнале New Yorker. В этот день Дональд и Мелания должны были ехать в Паркленд, где произошла школьная стрельба.
Мистер Трамп в одиночестве улетел на вертолете. Представительница пресс-службы Мелании заявила, что из-за графика та отправилась на авиабазу ВВС США чуть раньше мужа и встретилась с ним уже на борту самолета. Она подтвердила, что первая леди посетит место массовой стрельбы вместе с мужем.
Я вот одного не понимаю. В Плейбое, что нет нормальных спецов, чтобы брови девушке ровные сделать и прическу стильную? Наша Рыбка ей сто очков вперед даст, что касается ухоженности. Не говоря уж про Шишкову.
Заи этот трапм шлю... с силиконовой долиной. Пнуть нафиг надо его. Мелания красотка.
Какие у модели Плейбой кошмарные подмышки!!!
Лучше бы про Приходько и его жену написали. Как она? А то воспоминания про Трампа 10 летней давности- ну молодой был , Мелания знала за кого выходила.
вы что реально ту-пая ???? она конечно знала, но сейчас насатло время ей развестись, она нашла предлог да еще открыто это демонстрирует. вот скоро объявят о разводе. и трамп должен буде миллионы потому что типа он виноват..А она с своим молодым любовником
вы что реально ту-пая ???? она конечно знала, но сейчас насатло время ей развестись, она нашла предлог да еще открыто это демонстрирует. вот скоро объявят о разводе. и трамп должен буде миллионы потому что типа он виноват..А она с своим молодым любовником
Лучше бы о наших правителях писали, интереснее))) НО незяяяяяяяя!!!
Лучше бы о наших правителях писали, интереснее))) НО незяяяяяяяя!!!
Какие у модели Плейбой кошмарные подмышки!!!
это что то не вероятное!!! Люди хорош работать на дядю, начинай зарабатывать реальные деньги самостоятельно!!! http://pletegy-online.ru/site/996415844s89103p3056