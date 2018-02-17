Россия с замиранием сердца следит за выступлениями отечественных спортсменов на Олимпийских Играх. В этом году болельщики особенно волнуются за наших атлетов, ведь обстановка в Пхенчхане, мягко говоря, напряженная: спортсменам никоим образом нельзя показывать свою принадлежность к России.
Любители хоккея с нетерпением ждали матча с США, потому что он был определяющим для нашей команды в плане выхода в четвертьфинал. Болельщики надеялись главным образом на Кирилла Капризова, который забивает голы в каждом матче и стал открытием этого турнира, и, конечно, на Илью Ковальчука. Тем неожиданнее для всех стала прекрасная игра нападающего Николая Прохоркина, который забросил две шайбы. Спортсмен был очень активен в обоих периодах, поучаствовал в двух стычках (за последнюю из которых был удален на две минуты) и тут же стал звездой Сети: мужчины обсуждают его прекрасные спортивные данные, а женщины — харизму и красоту.
Матч завершился со счетом 4:0 в пользу России: два оставшихся гола забил Ковальчук. Теперь наша сборная считается фаворитом турнира.
К слову, успехи наблюдаются и у женской сборной по хоккею: она впервые за всю историю вышла в полуфинал Олимпийских Игр после серии неудачных поражений в начале турнира.
Российский красавец-хоккеист, забивший две шайбы в матче с США, стал звездой Сети
Россия с замиранием сердца следит за выступлениями отечественных спортсменов на Олимпийских Играх. В этом году болельщики особенно волнуются за наших атлетов, ведь обстановка в Пхенчхане, мягко говоря, напряженная: спортсменам никоим образом нельзя показывать свою принадлежность к России.
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Красавец? Очень субъективно.
Красавчик! Молодец, поздравляю!!!