17 февраля в рамках Олимпийских Игр в Пхенчхане состоялся хоккейный матч Россия-США. Самым активным игроком сборной оказался 24-летний Николай Прохоркин, который приложил немалые усилия, чтобы принести своей стране победу.

1 2 3 ... 9 В Сети обсуждают превосходную игру Николая Прохоркина

Россия с замиранием сердца следит за выступлениями отечественных спортсменов на Олимпийских Играх. В этом году болельщики особенно волнуются за наших атлетов, ведь обстановка в Пхенчхане, мягко говоря, напряженная: спортсменам никоим образом нельзя показывать свою принадлежность к России.



Любители хоккея с нетерпением ждали матча с США, потому что он был определяющим для нашей команды в плане выхода в четвертьфинал. Болельщики надеялись главным образом на Кирилла Капризова, который забивает голы в каждом матче и стал открытием этого турнира, и, конечно, на Илью Ковальчука. Тем неожиданнее для всех стала прекрасная игра нападающего Николая Прохоркина, который забросил две шайбы. Спортсмен был очень активен в обоих периодах, поучаствовал в двух стычках (за последнюю из которых был удален на две минуты) и тут же стал звездой Сети: мужчины обсуждают его прекрасные спортивные данные, а женщины — харизму и красоту.



Матч завершился со счетом 4:0 в пользу России: два оставшихся гола забил Ковальчук. Теперь наша сборная считается фаворитом турнира.



К слову, успехи наблюдаются и у женской сборной по хоккею: она впервые за всю историю вышла в полуфинал Олимпийских Игр после серии неудачных поражений в начале турнира.