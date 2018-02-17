Новость о разводе одной из самых известных голливудских пар всколыхнула весь интернет. Многие не могут поверить в то, что Дженнифер Энистон и Джастин Теру больше не вместе. Однако журналисты предполагают, что актеры и вовсе не были женаты.

1 2 3 ... 10 Джастин Теру и Дженнифер Энистон объявили о том, что намерены подать на развод

Самая обсуждаемая новость последних суток — это, пожалуй, развод Дженнифер Энистон и Джастина Теру. По словам актеров, они приняли это решение еще в конце прошлого года и просят поклонников отнестись к нему с уважением. Многие сразу начали строить догадки о том, не воссоединятся ли Джен и Брэд Питт. Другие тут же вспомнили давно ходившие слухи о том, что у Энистон и Теру гостевой брак.



На днях журналисты портала TMZ и вовсе предположили, что актеры никогда не были женаты. Сотрудники издания не смогли найти этому никаких доказательств. Они проверили все записи брака в округе Лос-Анджелес (ведь именно там, по словам актеров, они расписались), а также других округах Калифорнии, но не обнаружили ни одной, свидетельствующей о росписи знаменитостей. Джен и Джастин могли получить конфиденциальную лицензию на брак, но и таких журналистам не удалось обнаружить.



Кроме того, сотрудники портала связались со всеми звездными адвокатами по разводам. Никто из них, по сообщениям портала, не работает с Энистон и Теру. Журналисты не исключают того, что могут ошибаться, однако слишком много фактов указывает на то, что актеры не женаты. А как вы думаете, можно ли подозревать знаменитостей в обмане?