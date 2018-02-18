В начале февраля Галина Юдашкина улетела во Флориду, чтобы родить второго ребенка в одной из элитных американских клиник. Судя по всему, солнце, тепло и морской воздух идут будущей маме, признававшейся, что вторая беременность дается ей гораздо тяжелее первой, на пользу, потому что она выглядит сияющей и отдохнувшей.
Юдашкина регулярно радует своих подписчиков свежими снимками в Инстаграме. На недавней фотографии с сыном Анатолием Галина продемонстрировала свои изменшившиеся формы, подписав кадр: «Мой любимый, только он может меня довести за две секунды, а потом обниматься и целоваться! (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru)».
Фолловеры дочери кутюрье тут же принялись гадать по форме живота, кто у нее появится, и пришли к выводу, что это вновь будет мальчик. Интернет-пользователи заметили, что Юдашкиной очень идет беременность и пожелали будущей маме здоровья.
Woman.ru присоединяется к словам поклонников Галины и желает ей легких родов.
Беременная Галина Юдашкина смело позирует в бикини
В начале февраля Галина Юдашкина улетела во Флориду, чтобы родить второго ребенка в одной из элитных американских клиник. Судя по всему, солнце, тепло и морской воздух идут будущей маме, признававшейся, что вторая беременность дается ей гораздо тяжелее первой, на пользу, потому что она выглядит сияющей и отдохнувшей.
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Продажные.... Патриоты
Продажные.... Патриоты
Приятная семья. Счастья им и легких родов
Если бы у меня была возможность я бы тоже родила в хорошем роддоме, а не в своем городе, где отношение к роженицам свинское и ребенок в родах мог пострадать, так что не судите строго, пока сами не столкнетесь
Ну дочь Юдашкина с пузом. Тоже мне новость.