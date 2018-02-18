В октябре прошлого года стало известно, что 27-летняя Галина Юдашкина ждет второго ребенка. Недавно дочь именитого кутюрье улетела рожать в США, но даже незадолго до волнительного события продолжает радовать подписчиков своими снимками.

1 2 3 ... 10 Беременная Галина Юдашкина опубликовала кадр, на котором позирует с сыном

В начале февраля Галина Юдашкина улетела во Флориду, чтобы родить второго ребенка в одной из элитных американских клиник. Судя по всему, солнце, тепло и морской воздух идут будущей маме, признававшейся, что вторая беременность дается ей гораздо тяжелее первой, на пользу, потому что она выглядит сияющей и отдохнувшей.



Юдашкина регулярно радует своих подписчиков свежими снимками в Инстаграме. На недавней фотографии с сыном Анатолием Галина продемонстрировала свои изменшившиеся формы, подписав кадр: «Мой любимый, только он может меня довести за две секунды, а потом обниматься и целоваться! (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru)».



Фолловеры дочери кутюрье тут же принялись гадать по форме живота, кто у нее появится, и пришли к выводу, что это вновь будет мальчик. Интернет-пользователи заметили, что Юдашкиной очень идет беременность и пожелали будущей маме здоровья.



Woman.ru присоединяется к словам поклонников Галины и желает ей легких родов.