Несмотря на то, что призовых мест американский фристайлист Гас Кенуорти на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане не занял, он все же смог утвердиться. Молодой человек стал одним их первых олимпийцев, открыто заявивших о нетрадиционной сексуальной ориентации.
Более того, глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета Анджела Руджеро похвалила фристайлиста и других спортсменов за то, что они не побоялись совершить каминг-аут. Однако далеко не все интернет-пользователи и зрители Олимпиады поддерживают точку зрения госпожи Руджеро.
Одним из таких противоречивых моментов стал публичный поцелуй Гаса Кенуорти со своим бойфрендом Мэттом Уилкасом. Молодые люди продемонстрировали нежные чувства на камеру, хоть спортсмен потом и заявил, что якобы не видел, как их снимают.
Далеко не все пользователи Сети разделили его радость. Многие, наоборот, посчитали, что фристайлист подает плохой пример подрастающему поколению. Отметим, что Гас совершил каминг-аут в 2015 году, вскоре после Олимпийских игр в Сочи.
Это ж как так получилось то,что на главном спортивном мероприятии 2 мужика сосуться,каминг ауты совершают. Это спортивное событие,а не гей парад. Да еще и рады,что это увидят дети!! Дети увидят сосущихся п..ов,Карл!
7 процентов человеческой рассы. Ну Вы поняли-гет