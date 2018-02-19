18 февраля в Пхенчхане прошли соревнования среди мужчин по слоупстайлу. Незадолго до начала олимпийского состязания 26-летний фристайлист Гас Кенуорти, не скрывающий своей нетрадиционной сексуальной ориентации, не постеснялся проявить на камеру нежных чувств к своему избраннику, 40-летнему актеру Мэтту Уилкасу.

1 2 3 ... 14 Гас Кенуорти объяснил, почему поцеловал своего бойфренда Мэтта Уилкаса на камеру на Олимпийских играх

Несмотря на то, что призовых мест американский фристайлист Гас Кенуорти на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане не занял, он все же смог утвердиться. Молодой человек стал одним их первых олимпийцев, открыто заявивших о нетрадиционной сексуальной ориентации.



Более того, глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета Анджела Руджеро похвалила фристайлиста и других спортсменов за то, что они не побоялись совершить каминг-аут. Однако далеко не все интернет-пользователи и зрители Олимпиады поддерживают точку зрения госпожи Руджеро.



Одним из таких противоречивых моментов стал публичный поцелуй Гаса Кенуорти со своим бойфрендом Мэттом Уилкасом. Молодые люди продемонстрировали нежные чувства на камеру, хоть спортсмен потом и заявил, что якобы не видел, как их снимают.

«Я и не догадывался, что мы оказались в прямом эфире, но рад этому. Ребенком я и мечтать не мог о том, чтобы увидеть поцелуй людей с нетрадиционной ориентацией на Олимпиаде по ТВ. Однако теперь впервые в истории дети смогут стать свидетелями этого», — написал Кенуорти в Твиттере. «Я и не догадывался, что мы оказались в прямом эфире, но рад этому. Ребенком я и мечтать не мог о том, чтобы увидеть поцелуй людей с нетрадиционной ориентацией на Олимпиаде по ТВ. Однако теперь впервые в истории дети смогут стать свидетелями этого», — написал Кенуорти в Твиттере.

Далеко не все пользователи Сети разделили его радость. Многие, наоборот, посчитали, что фристайлист подает плохой пример подрастающему поколению. Отметим, что Гас совершил каминг-аут в 2015 году, вскоре после Олимпийских игр в Сочи.