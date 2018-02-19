Для многих женщин рождение ребенка — самое лучшее, что может произойти в жизни. Однако порой путь к долгожданной беременности бывает долог и тернист. Когда же она наступает, увы, нет никаких гарантий, что дело не закончится выкидышем. Несмотря на все трудности, большинство готово пойти на многое, чтобы познать радость родительства: ЭКО, суррогатное материнство, искусственное осеменение или усыновление… Woman.ru собрал истории 14 звездных пар, которые доказывают, что никогда не надо отчаиваться. Выход найдется.

Согласно статистике, каждая десятая пара сталкивается с трудностями зачатия. У многих уходят годы, чтобы однажды с гордостью назвать себя родителями. Медицина не стоит на месте, однако огромному количеству людей, включая некоторых героев этого материала, приходилось раз за разом проходить все круги ада в лучших мировых клиниках.



Так, например, в одном из последних интервью молодая мама Елена Маликова поделилась, что их с Дмитрием сын «дался им долго и сложно».

И дело тут не только в возрасте: те женщины, которым еще нет тридцати, тоже сталкиваются с бесплодием. И дело тут не только в возрасте: те женщины, которым еще нет тридцати, тоже сталкиваются с бесплодием.

Кстати, не стоит думать, что дело всегда в здоровье представительниц прекрасного пола. Согласно новейшим данным, в 45% случаев забеременеть не получается именно из-за плохого качества спермы. В материале Woman.ru вы прочитаете истории звездных мам и пап, которые по тем или иным причинам долго бились за то, чтобы познать радость материнства и отцовства.