- Крисси Тейген и Джон ЛеджендЭто сейчас Крисси Тейген и Джон Ледженд растят почти двухгодовалую малышку Луну и находятся в ожидании сына. А вот несколько лет назад нынешнюю идиллию ничто не предвещало. Глядя на забавную и вечно смеющуюся Крисси, сложно представить, что ей пришлось пройти через мучительное лечение бесплодия. Бесконечные курсы гормональных препаратов, болезненные инъекции и ЭКО — все это хохотушка Тейген испытала на себе не раз и не два
Согласно статистике, каждая десятая пара сталкивается с трудностями зачатия. У многих уходят годы, чтобы однажды с гордостью назвать себя родителями. Медицина не стоит на месте, однако огромному количеству людей, включая некоторых героев этого материала, приходилось раз за разом проходить все круги ада в лучших мировых клиниках.
Так, например, в одном из последних интервью молодая мама Елена Маликова поделилась, что их с Дмитрием сын «дался им долго и сложно».
Кстати, не стоит думать, что дело всегда в здоровье представительниц прекрасного пола. Согласно новейшим данным, в 45% случаев забеременеть не получается именно из-за плохого качества спермы. В материале Woman.ru вы прочитаете истории звездных мам и пап, которые по тем или иным причинам долго бились за то, чтобы познать радость материнства и отцовства.