

Светлана Лобода — одна из самых обсуждаемых знаменитостей на отечественной эстраде. Столь высокому интересу к своей персоне артистка обязана не только громким хитам и образу роковой обольстительницы, но и смелым заявлениям

Многие знаменитости постоянно твердят о том, как важно подчеркивать свою индивидуальность, однако с каждым днем все больше походят на своих коллег по шоу-бизнесу. Дабы пресечь ненужные сравнения, Светлана Лобода сама высказалась эту тему, отметив, на кого считает себя похожей.



«Мою маму в юности часто сравнивали с красавицей Cher. пришло и мое время?» — написала она под коротким видеороликом (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru). В кадре 35-летняя певица позирует в полуобнаженном виде, прикрывая грудь длинными волосами.



Пусть и не явное, но сходство действительно просматривается. Это отметили и некоторые из подписчиков артистки. А что скажете вы?

