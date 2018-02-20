Этим летом София Ротару отметит 71-летие. Глядя на артистку, в очередной раз убеждаешься в прописной истине о том, что возраст — это лишь цифры в паспорте. София Михайловна неоднократно подчеркивала, что хорошо выглядит благодаря здоровому образу жизни и позитивному настрою. Естественно, не последнюю роль сыграли и прекрасные гены. «Спасибо Богу, что от родителей мне досталось все лучшее», — признавалась певица в одном из интервью. Повезло и младшей сестре артистки Аурике. В свои 59 лет она выглядит значительно моложе своего возраста, в чем недавно в очередной раз смогли убедиться поклонники звезды эстрады.
19 февраля София Михайловна опубликовала в своем Инстаграме новую фотографию с младшей сестрой. Певицы в белоснежных нарядах позировали на яхте и широко улыбались. «С Аурикой всегда весело!» — подписала кадр Ротару-старшая (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. Woman.ru).
Поклонникам знаменитости очень понравилась фотография, и они восхитились цветущей внешностью сестер. «Несравненные», «Вы сногсшибательны и шикарны», «Ваша улыбка поднимает настроение, и согревает в эту холодную пору», «Такие солнечные и радостные сестрички», — не скупились на теплые комментарии фолловеры Софии Ротару.
К слову, по мнению многих фанатов, сестры Ротару еще и очень похожи между собой. А что скажете вы?
«Две очаровательные девушки»: 70-летняя София Ротару и ее 59-летняя сестра Аурика поразили фанатов моложавым внешним видом
Этим летом София Ротару отметит 71-летие. Глядя на артистку, в очередной раз убеждаешься в прописной истине о том, что возраст — это лишь цифры в паспорте. София Михайловна неоднократно подчеркивала, что хорошо выглядит благодаря здоровому образу жизни и позитивному настрою. Естественно, не последнюю роль сыграли и прекрасные гены. «Спасибо Богу, что от родителей мне досталось все лучшее», — признавалась певица в одном из интервью. Повезло и младшей сестре артистки Аурике. В свои 59 лет она выглядит значительно моложе своего возраста, в чем недавно в очередной раз смогли убедиться поклонники звезды эстрады.
Реклама
-
- Переспала с едва знакомым парнем. (2)
- Как пригласить парня на секс? (2)
- Что это может быть? Может внематочная? (1)
- Взрослый мужчина и дружба с девушками (2)
- В каком возрасте трудно найти работу бухгалтеру? (3)
- Шумные соседи, делать ли шумоизоляцию (2)
- усики. (2)
- Хочу пойти на бокс, но.... (7)
- измену возможно простить,но не забыть (2)
- Во время ходьбы болит под левым ребром (0)
- думаю на зла ему стать счасливой((((( (3)
- Переспала с едва знакомым парнем. (12)
- Куда пойти учиться? (6)
- Вам не кажется, что Олимпиада исчерпала себя? (8)
- Проблема с лишним весом. (7)
- А вас не брали на работу с опытом? (12)
- хочу собаку Бигль (4)
- Деньги в садик. Кому Надоело (10)
- Даниил Страхов его жена Мария Леонова (5)
- Парень хочет жениться а я ещё не готова (11)
- Игорь Кеблушек биография (16235)
- Александр Шепс. 14 битва экстрасенсов (4119)
- Билл Каулитц - мечта любой девочки-тинейджера???? (3270)
- Андрей Сафронов, я схожу с ума по тебе (1546)
- Я участница Битвы экстрасенсов (1521)
- Как выжить женщине в современном мире? (1374)
- Андрей Чернышов (1507)
- Айза Долматова (жена Гуфа) (1276)
- "Мобильные блондинки". Что это??? (1218)
- Кому снится(лся) Виталий Гиберт? (1125)
- Елена Ваенга- красавица и талантище (1112)
- Шевчук и Путин (924)
- Алексей Похабов выиграл "Битву Экстрасенсов" - как вы считаете, заслуженно? (828)
- Как вы относитесь к А.Пугачевой? (781)
- Опрос. Кто по Вашему самый красивый мужчина? (685)
- Евровидение 2009. Обсуждаем прошедшее шоу и его результаты (636)
- Кто круче: Нюша или Максим? (665)
- Интервью Маши Распутиной (620)
- Тила Текила и Бобби ( только кто он такой....)? (600)
- Я - личность известная и узнаваемая ;-) (596)
-
- «Я не буду ей соболезновать»: бывшая жена Резо Гигинеишвили прокомментировала его развод с Надеждой Михалковой (7)
- «Две очаровательные девушки»: 70-летняя София Ротару и ее 59-летняя сестра Аурика поразили фанатов моложавым внешним видом (2)
- Дитя порока: дочь звезды «Матрицы» снимается в порно и едва не попала за решетку из-за непристойного поведения и нарушения закона (1)
- Фанаты Брэдли Купера переживают из-за полуобнаженных фото Ирины Шейк с другим мужчиной (13)
- Светлана Лобода считает, что похожа на певицу Шер (6)
- «Мрачный леденец»: фото Анджелины Джоли с черным чупа-чупсом взбудоражило Сеть (16)
- Антон Беляев признался, что испортил жене День святого Валентина и 8 марта (0)
- Именинник-сын Наташи Королевой уже на две головы выше матери на каблуках (27)
- «Мое время закончиться не может»: Екатерина Андреева прокомментировала изменения на Первом канале (10)
- Российскую фигуристку унизили на тренировке перед выступлением на Олимпиаде (31)
- Располневшая до неузнаваемости Камерон Диаз вперыве появилась на публике после очередных слухов о беременности (29)
- Полет на фениксе, танцы под проливным дождем и десяток нарядов: Ани Лорак представила новое концертное шоу DIVA (39)
- Вымолить ребенка: через что прошли звездные пары, которые с большим трудом стали родителями (56)
- Американский фристайлист поцеловал бойфренда в прямом эфире и объяснил, почему решился на этот шаг (15)
- Доктор Лиза: история Елизаветы Глинки, которая погибла, помогая другим (55)
- «Если Алиса все-таки сядет, то сразу бросаю футбол»: Аршавин сделал заявление после допроса жены в прокуратуре (90)
- Группа в банных халатах, не считая Пескова с голым торсом: новый снимок «песконавок» наделал шума в Сети (39)
- «Он практически накинулся на меня»: Боня заявила, что стала жертвой сексуальных домогательств Вайнштейна (421)
- «Ничего личного»: Валерия показала, как стала счастливой и успешной женщиной одновременно (17)
- У ушедшего из жизни Дмитрия Соловьева остался сын (7)
- Интернет-пользователи уверены, что Тарасов уже начал засматриваться на других девушек (758)
- «Он практически накинулся на меня»: Боня заявила, что стала жертвой сексуальных домогательств Вайнштейна (421)
- Елена Яковлева рассказала о том, что ее сын не может найти свое место в жизни и уже дважды бросал учебу (217)
- «И целуй ее везде»: Стеша Маликова отметила 18-летие (118)
- Секс-тренер Насти Рыбки оказался выдающимся ученым (117)
- Багровые реки: знаменитые женщины откровенничают о своих месячных (116)
- Американские СМИ: 45-летняя Камерон Диаз беременна (115)
- Лена Ленина о том, как Настя Рыбка попала в уху (112)
- Ольга Бузова и Джереми Микс показали страсть #награни в новом клипе Wi-Fi (111)
- «Если Алиса все-таки сядет, то сразу бросаю футбол»: Аршавин сделал заявление после допроса жены в прокуратуре (90)
- Американские СМИ не нашли доказательств того, что Энистон и Теру были женаты (78)
- «Шоумены под гипнозом»: Галкин и Харламов устроили словесную перепалку в Сети (72)
- Страх и ненависть на льду: самые громкие международные скандалы, в которых были замешаны отечественные фигуристы (72)
- Бывший муж Насти Рыбки поделился неизвестными подробностями из ее жизни (66)
- Аглая Тарасова рассказала о своих отношениях с Милошем Биковичем (61)
- Елена Захарова поведала, как жестоко с ней обошлась семья бывшего мужа после смерти ребенка (59)
- Вымолить ребенка: через что прошли звездные пары, которые с большим трудом стали родителями (56)
- Доктор Лиза: история Елизаветы Глинки, которая погибла, помогая другим (55)
- Петр Федоров оставил гражданскую жену ради участницы шоу «Топ-модель по-русски» (52)
- Полет на фениксе, танцы под проливным дождем и десяток нарядов: Ани Лорак представила новое концертное шоу DIVA (39)
Пугачева плачет в сторонке
Когда-то очень давно летели в Вильнюс на выходные.Зашла стюардесса и попросила нас КАК-НИБУДЬ подвинуться или сесть друг другу на руки(это в самолете!!) потому что с нами летит Ротару,а мест нет.Надо было разместить ее мужа,ее, и ее группу.Ну мы конечно пошли на встречу.Так она когда зашла даже СПАСИБО не сказала.Очень неприятная и надменная особа.