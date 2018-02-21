Брак Деми Мур и Эштона Катчера был далеко не идеальным. Актер изменял супруге, которая была старше него на 15 лет, а она устраивала ему громкие истерики. В конце 2011-го звезды Голливуда поняли, что под одной крышей они больше не смогут уживаться. Годом позже исполнитель главной роли в фильме «Бабник» подал на развод. По словам Эштона, для него это было нелегким решением. Хотя многие и считали, что мистер Катчер лукавит и на самом деле давно мечтает избавиться от жены.
На днях актер дал интервью своему приятелю Дэксу Шепарду для подкаста Armchair Expert. В ходе беседы Эштон Катчер сообщил, что расставание с Деми Мур нанесло ему тяжелую душевную рану. Чтобы восстановить внутреннюю гармонию, актер в одиночку на неделю отправился в горы.
По словам Эштона, он слабо понимал, что с ним происходит, но потихоньку начал приходить в себя. Когда кинозвезде стало лучше, он решил написать письма всем своим бывшим подругам. Такая терапия якобы только помогла ему.
Вовремя ноги унес, вцепилась бульдожьей хваткой.
раскрутился на ней он не хило. Так бы и оставался кумиром подростков в легкомесленных комедьках и передачках. Если уж быть честным, то до конца...
старушка никакущая. Кетчер на ее горбу выехал в люди
Еды у него не было, зато мухоморы наверное собирал
Как, все-таки, возраст выдает характер... Деми на халовин ведьмой и грима не надо, никакие омолаживающие методы не прикроют ее невменяемость.
Злые вы!!!