Поклонники Деми Мур были уверены, что из-за расставания с Эштоном Катчером переживала только она. Как оказалось, разрыв тяжело дался и актеру. После расторжения брака он на неделю уехал в горы и вообще ничего не ел. На днях Эштон признался, что ему было так плохо, что у него начались своего рода видения.

1 2 3 ... 15 Эштон Катчер заявил, что расставание с Деми Мур ему нелегко далось

Брак Деми Мур и Эштона Катчера был далеко не идеальным. Актер изменял супруге, которая была старше него на 15 лет, а она устраивала ему громкие истерики. В конце 2011-го звезды Голливуда поняли, что под одной крышей они больше не смогут уживаться. Годом позже исполнитель главной роли в фильме «Бабник» подал на развод. По словам Эштона, для него это было нелегким решением. Хотя многие и считали, что мистер Катчер лукавит и на самом деле давно мечтает избавиться от жены.



На днях актер дал интервью своему приятелю Дэксу Шепарду для подкаста Armchair Expert. В ходе беседы Эштон Катчер сообщил, что расставание с Деми Мур нанесло ему тяжелую душевную рану. Чтобы восстановить внутреннюю гармонию, актер в одиночку на неделю отправился в горы.

«У меня не было ни еды, ни напитков. Я жил лишь на воде и чае. Мобильные телефоны, компьютеры я оставил дома. Я остался один на один с собой… Примерно через два дня у меня начались галлюцинации», — поведал Катчер. «У меня не было ни еды, ни напитков. Я жил лишь на воде и чае. Мобильные телефоны, компьютеры я оставил дома. Я остался один на один с собой… Примерно через два дня у меня начались галлюцинации», — поведал Катчер.

По словам Эштона, он слабо понимал, что с ним происходит, но потихоньку начал приходить в себя. Когда кинозвезде стало лучше, он решил написать письма всем своим бывшим подругам. Такая терапия якобы только помогла ему.