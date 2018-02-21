В конце прошлого года телезрители узнали, что мужчиной, который будет искать любовь в шестом сезоне шоу «Холостяк», станет Егор Крид. На днях экс-участница пятого сезона поделилась со своими подписчиками подробностями новых серий проекта.

Уже весной состоится премьера шестого сезона полюбившегося телезрителям шоу «Холостяк». На сей раз главным героем проекта станет Егор Крид. Девушкам всей страны интересно, кто же сможет завоевать сердце одного из самых харизматичных и сексуальных артистов отечественного шоу-бизнеса. Сам певец признается, что не верит в любовь с первого взгляда, но допускает, что на шоу сможет найти «ту самую».

На днях экс-участница пятого сезона проекта Татьяна Челышева поделилась со своими подписчиками инсайдерской информацией о грядущих сериях. На днях экс-участница пятого сезона проекта Татьяна Челышева поделилась со своими подписчиками инсайдерской информацией о грядущих сериях.

«Можете не верить мне сейчас, но пройдет время, и вы все это узнаете и увидите своими глазами. В новом сезоне «Холостяк» дал на две розы больше, чем положено, а среди участниц были «немножко» беременная девушка и совсем не холостячка, которая, влюбившись в Егора и надеясь на взаимность, решилась наконец-то развестись... И еще много всего интересного, что я уже знаю», — написала Татьяна.



По словам девушки, она и дальше будет раскрывать интересные подробности телешоу.

Фолловеры Челышевой попросили ее поделиться мнением о Криде. Та ответила, что певец — неплохой парень, но, скорее всего, на съемках будет следовать всем правилам и подсказкам.



Напомним, что героем прошлого сезона шоу «Холостяк» был актер Илья Глинников, который остановил свой выбор на Екатерине Никулиной. Не так давно стало известно, что молодые люди решили расстаться.