На прошедшей неделе мы узнали, чего ждет от автомобильной индустрии Екатерина Варнава, что читает Курбан Омаров и для чего регулярно посещает тренажерный зал Алексей Воробьев.



1 2 3 ... 21 В каждом джентльмене есть что-то от пещерного человека! Доказано Алексеем Воробьевым

Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.