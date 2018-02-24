24.02.2018
На прошедшей неделе мы узнали, чего ждет от автомобильной индустрии Екатерина Варнава, что читает Курбан Омаров и для чего регулярно посещает тренажерный зал Алексей Воробьев. 
  • Алексей Воробьев
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    В каждом джентльмене есть что-то от пещерного человека! Доказано Алексеем Воробьевым 

Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.

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