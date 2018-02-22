Жизнь большинства современных людей сложно представить без Инстаграма. Из этой социальной сети мы узнаем об интересных событиях в мире, в прямом эфире можем увидеть то, что происходит на другом краю Земли, и, конечно же, подглядываем за жизнью звезд. И ставим, ставим лайки!
Абсолютным рекордсменом по количеству красных сердечек является Кайли Дженнер. Ее фото с новорожденной дочкой Сторми, опубликованное 7 февраля этого года, оценили более 17 миллионов человек! Цифра просто невероятная — ни Эмили Ратайковски и ее провокационные снимки, ни чета Бекхэмов и их милые домашние посиделки и рядом не стояли!
Помимо самой младшей из сестер Кардашьян-Дженнер в списке Инстаграм-лидеров последние пару лет фигурируют одни и те же имена — Селена Гомес, Джастин Бибер, Ариана Гранде, Криштиану Роналдо, Бейонсе и еще пара-тройка звездных персон. Смотрим, какие их фото оценили больше, чем другие.
Ай лайк! Самые популярные фото звезд в Инстаграме
Жизнь большинства современных людей сложно представить без Инстаграма. Из этой социальной сети мы узнаем об интересных событиях в мире, в прямом эфире можем увидеть то, что происходит на другом краю Земли, и, конечно же, подглядываем за жизнью звезд. И ставим, ставим лайки!
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Что-то все сёстры Кардашьян выходят замуж и рожают от афроамериканцев. Парадокс.
Стоп!у нас же Бузова рекордсмен!где она и Ее гениальные фото?
Что-то все сёстры Кардашьян выходят замуж и рожают от афроамериканцев. Парадокс.