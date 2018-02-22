Всего две недели прошло с тех пор, как 31-летняя телеведущая Нелли Ермолаева и ее 25-летний муж Кирилл Андреев впервые стали родителями. Роды —тяжелейший стресс для женского организма и, казалось бы, нужно много времени, чтобы привести тело в форму. Но железная Ермолаева, демонстрируя в своем Инстаграме фото стройной фигуры, доказывает обратное. На снимке телеведущая позирует перед зеркалом в нижнем белье.
В подписи под фотографией девушка сообщила, что пока еще не достигла своего идеального веса в 55-56 килограммов при росте 170, но она очень старается и уже близка к цели.
Нелли также поделилась с подписчиками рецептом своего столь быстрого похудения: «Исключила все сладкое, хлебушееееек мой любимый, ягоды, мучные изделия! Кушаю рыбку, мясо не жирное, овощи, фрукты, кисломолочные продукты! Вот пока в таком режиме и вижу, как каждый день таю».
Остается только восхищаться силой воли молодой мамы и пожелать ей дальнейших успехов в нелегкой борьбе с лишним весом.
«Я конечно набрала не мало за беременность +17 кг (но было очень много воды). Это же целый человек практически. Но, после родов (за 5 дней) скинула 7 кг!»Какие они эти инстагерлы смешные. Скинула, потому что родила. Ушёл ребёнок, плацента, вода - вот и все 7 кг. Я набрала за беременность 10, их же оставила в роддоме, ну кроме дочки в 3 кг. Не надо нам ваших похудений за 2 дня. Проблемы с весом начинаются с перестройкой организма и после завершения грудного вскармливания.
«Я конечно набрала не мало за беременность +17 кг (но было очень много воды). Это же целый человек практически. Но, после родов (за 5 дней) скинула 7 кг!»Какие они эти инстагерлы смешные. Скинула, потому что родила. Ушёл ребёнок, плацента, вода - вот и все 7 кг. Я набрала за беременность 10, их же оставила в роддоме, ну кроме дочки в 3 кг. Не надо нам ваших похудений за 2 дня. Проблемы с весом начинаются с перестройкой организма и после завершения грудного вскармливания.
У меня после родов прицепились 3 лишних килограмм. Была 45, стала 48кг. Я 1,5 кормила второго малыша грудью и эти кг не уходили никак. А как свернули Гв, через 10 дней они сами ушли.
Судя по фото Нелли и высоким трусам, есть у неё ещё животик да и ляшечки хорошие надела. Эти кг сами должны уйти в течении полугода.