Телеведущая Нелли Ермолаева совсем недавно стала мамой. Впервые после родов она продемонстрировала в Инстаграме свою стройную фигуру и раскрыла секрет быстрого похудения.



1 2 3 ... 10 Нелли Ермолаева впервые после родов показала себя

Всего две недели прошло с тех пор, как 31-летняя телеведущая Нелли Ермолаева и ее 25-летний муж Кирилл Андреев впервые стали родителями. Роды —тяжелейший стресс для женского организма и, казалось бы, нужно много времени, чтобы привести тело в форму. Но железная Ермолаева, демонстрируя в своем Инстаграме фото стройной фигуры, доказывает обратное. На снимке телеведущая позирует перед зеркалом в нижнем белье.



В подписи под фотографией девушка сообщила, что пока еще не достигла своего идеального веса в 55-56 килограммов при росте 170, но она очень старается и уже близка к цели.

«Я конечно набрала не мало за беременность +17 кг (но было очень много воды). Это же целый человек практически. Но, после родов (за 5 дней) скинула 7 кг!», — пишет в соцсети телеведущая (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru). «Я конечно набрала не мало за беременность +17 кг (но было очень много воды). Это же целый человек практически. Но, после родов (за 5 дней) скинула 7 кг!», — пишет в соцсети телеведущая

Нелли также поделилась с подписчиками рецептом своего столь быстрого похудения: «Исключила все сладкое, хлебушееееек мой любимый, ягоды, мучные изделия! Кушаю рыбку, мясо не жирное, овощи, фрукты, кисломолочные продукты! Вот пока в таком режиме и вижу, как каждый день таю».



Остается только восхищаться силой воли молодой мамы и пожелать ей дальнейших успехов в нелегкой борьбе с лишним весом.

