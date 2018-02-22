Много веков назад все роли в театре, включая женские, играли только мужчины. Сегодня это кажется дикостью, однако многие люди до сих пор считают, что представителям сильного пола гораздо проще изображать прекрасных дам, чем наоборот. И хотя 23 февраля принято чествовать защитников отечества, Woman.ru вопреки традиции вспоминает женщин, которые ломают все стереотипы и доказывают, что способны на все то, что могут мужчины.

1 2 3 ... 23 Вы только посмотрите на этого красавца! После фильма «Солт», где Анджелина Джоли перевоплотилась в секретного агента, ее фанаты единодушно решили, что актриса при желании с легкостью могла бы стать шпионом, и вряд ли бы ее кто-то разоблачил

На какие только жертвы ни идут актеры ради желанной роли! То расстаются с густой шевелюрой, то набирают 20 килограммов или наоборот их же сбрасывают. Иногда, правда, знаменитостям, можно сказать, везет — для перевоплощения оказывается достаточно мастерства гримеров.



Далеко не каждый артист рискнет сыграть представителя противоположного пола. Так получается, что чаще на это решаются мужчины. Якобы манеры женщин передать не составляет труда, да и грим серьезно облегчает задачу. Принято полагать, что, в отличие от них, у миловидных красавиц рука не поднимется клеить себе усы с бородой, а без этих атрибутов мужской образ получится незавершенным, а то и вовсе недостоверным. Вот и получается, что все мы помним хотя бы пару-тройку мужчин, блестяще перевоплощавшихся в Донну Розу или в Тутси, а вот с женщинами, решившимися на такой подвиг, все сложнее…



Чтобы вспомнить артисток в образах представителей сильного пола, придется потратить время. Впрочем, и самым красивым женщинам могут надоесть дизайнерские платья и яркий макияж. В результате они подписывают контракт на роль, например, офицера или гримируются под известных мужчин на фотосессии. Кто-то из этих знаменитых женщин получает потом престижные кинонаграды, кто-то довольствуется лайками тысяч фанатов. Woman.ru вспомнил нескольких таких смелых особ, а насколько убедительно у каждой из них получилось преобразиться, судить вам.