На какие только жертвы ни идут актеры ради желанной роли! То расстаются с густой шевелюрой, то набирают 20 килограммов или наоборот их же сбрасывают. Иногда, правда, знаменитостям, можно сказать, везет — для перевоплощения оказывается достаточно мастерства гримеров.
Далеко не каждый артист рискнет сыграть представителя противоположного пола. Так получается, что чаще на это решаются мужчины. Якобы манеры женщин передать не составляет труда, да и грим серьезно облегчает задачу. Принято полагать, что, в отличие от них, у миловидных красавиц рука не поднимется клеить себе усы с бородой, а без этих атрибутов мужской образ получится незавершенным, а то и вовсе недостоверным. Вот и получается, что все мы помним хотя бы пару-тройку мужчин, блестяще перевоплощавшихся в Донну Розу или в Тутси, а вот с женщинами, решившимися на такой подвиг, все сложнее…
Чтобы вспомнить артисток в образах представителей сильного пола, придется потратить время. Впрочем, и самым красивым женщинам могут надоесть дизайнерские платья и яркий макияж. В результате они подписывают контракт на роль, например, офицера или гримируются под известных мужчин на фотосессии. Кто-то из этих знаменитых женщин получает потом престижные кинонаграды, кто-то довольствуется лайками тысяч фанатов. Woman.ru вспомнил нескольких таких смелых особ, а насколько убедительно у каждой из них получилось преобразиться, судить вам.
Перевертыши: знаменитые женщины, которые изображали мужчин
На какие только жертвы ни идут актеры ради желанной роли! То расстаются с густой шевелюрой, то набирают 20 килограммов или наоборот их же сбрасывают. Иногда, правда, знаменитостям, можно сказать, везет — для перевоплощения оказывается достаточно мастерства гримеров.
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"Таинственный Альберт Ноббс"-замечательная игра Клоуз. Особенно сцена, где она вновь надевает платье, неловко двигается. Сыграть женщину, долго притворяющуюся мужчиной и пытающуюся примерить женскую ипостась-особенно трудно. Пэлтроу в "Шекспире" ничуть не тянула на юношу, за такое убожество ей Оскара дали, век бы спасибо говорила Вайнштейну лучше. Чуть отклоняясь от темы, Фелисити Хаффман круто сыграла трансгендера в "Трансамерика". Бланшетт и Суинтон сыграют что угодно, от табуретки до Гамлета-роскошный актерский дар.
Гага-шикарна)))
Интересная подборка, спасибо! О многих фильмах я даже не слышала, надо посмотреть 😊
Довольно интересно. Но, справедливости ради, скажу, что все эти женщины играли НЕ мужчин, а либо женщин, переодетых в мужчин, либо мальчиков или тинейджеров. Настоящего взрослого мужчину никто из них не играл. Что конечно не умаляет актерского таланта большинства из них.
Хилари Суонк сыграла гениально, плакала после просмотра фильма Парни не плачут
Жаль сейчас её особо не видно