Мы привыкли, что известные женщины даже на шестом десятке выглядят моложаво. Вспомните, например, 51-летнюю Холли Берри, 53-летнюю Эль Макферсон и 57-летнюю Джулианну Мур — никто даже не посмеет упрекнуть их в неухоженности. Тем неожиданнее для нас было увидеть 49-летнюю Патрицию Аркетт на премьере документального фильма «Как выжить в тюрьме».
Актриса пришла на мероприятие в длинном платье свободного кроя с невзрачным принтом. Отсутствие макияжа подчеркнуло морщины, а распущенные волосы выглядели так, будто знаменитость не мыла голову больше недели…
Интернет-пользователи были шокированы внешним видом звезды. Поклонники выразили обеспокоенность состоянием их любимицы и стали переживать, не произошло ли в ее жизни что-то плохое. Другие же пришли к выводу, что Патриция просто забросила себя и поэтому все реже стала выходить в свет. А как вы думаете, в чем причина столь неухоженного вида Аркетт?
Резко постаревшая 49-летняя Патриция Аркетт шокировала своим неопрятным видом
Мы привыкли, что известные женщины даже на шестом десятке выглядят моложаво. Вспомните, например, 51-летнюю Холли Берри, 53-летнюю Эль Макферсон и 57-летнюю Джулианну Мур — никто даже не посмеет упрекнуть их в неухоженности. Тем неожиданнее для нас было увидеть 49-летнюю Патрицию Аркетт на премьере документального фильма «Как выжить в тюрьме».
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нихрена себе патриция
Как же ей не идут такие очки((
Да, ее не узнать. Жесть
Зато она была сам секс. Совершеннейший секс.
Где неопрятный вид? Поправилась просто.
норм
вот и все, дожили, сегодня запрещается быть естесственной, даже успешной самодостаточной кинозвезде с Оскаром, следует покромсать и обколоть лицо и тело, заморить себя голодом, что еще? конец света близок!