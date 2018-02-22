В Голливуде женщины привыкли тщательно за собой ухаживать, регулярно посещать врачей-эстетистов и вообще всячески отсрочивать неизбежное старение. А вот Патриция Аркетт, похоже, совсем забыла о существовании кабинета косметолога и салона красоты.

1 2 3 ... 10 Патриция Аркетт удивила поклонников своим неухоженным видом

Мы привыкли, что известные женщины даже на шестом десятке выглядят моложаво. Вспомните, например, 51-летнюю Холли Берри, 53-летнюю Эль Макферсон и 57-летнюю Джулианну Мур — никто даже не посмеет упрекнуть их в неухоженности. Тем неожиданнее для нас было увидеть 49-летнюю Патрицию Аркетт на премьере документального фильма «Как выжить в тюрьме».



Актриса пришла на мероприятие в длинном платье свободного кроя с невзрачным принтом. Отсутствие макияжа подчеркнуло морщины, а распущенные волосы выглядели так, будто знаменитость не мыла голову больше недели…



Интернет-пользователи были шокированы внешним видом звезды. Поклонники выразили обеспокоенность состоянием их любимицы и стали переживать, не произошло ли в ее жизни что-то плохое. Другие же пришли к выводу, что Патриция просто забросила себя и поэтому все реже стала выходить в свет. А как вы думаете, в чем причина столь неухоженного вида Аркетт?