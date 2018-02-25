- Вера Брежнева и Константин Меладзе (36 лет и 52 года)Слухи о том, что у Веры и Константина не только рабочие отношения, появились в СМИ в начале нулевых, практически с самого прихода блондинки в группу «ВИА Гра», продюсером которой был композитор. Тогда женатый Меладзе на любые газетные публикации неизменно отвечал, что с Брежневой его не связывает ничего кроме дружбы, а сама певица за это время успела выйти замуж за Михаила Кипермана, родить ему ребенка и развестись в 2012 году. К слову, и здесь не обошлось без слухов о причастности Константина
Пока одни знаменитости с удовольствием публикуют в соцсетях лиричные кадры со своими избранниками и появляются вместе на красных дорожках, другие стараются показывать только рабочий процесс, сетуя на нездоровый интерес прессы и фанатов к их частной жизни. Однако далеко не всегда звездам удается сохранять в тайне свое личное счастье.
Так, Вера Брежнева и Константин Меладзе, слухи о романе которых ходили не один год, держались до последнего. Певица и композитор чуть ли не клялись, что между ними нет ничего кроме дружбы. Даже после откровенного интервью бывшей супруги продюсера Яны Сумм, обвинившей певицу в том, что она увела мужчину из семьи, влюбленные не проронили ни слова. Так и скрывались до самого дня свадьбы в 2015 году.
Какие еще звездные пары долго отрицали свой роман, несмотря на то, что о нем знали практически все, читайте в нашей фотогалерее.
Зато у Пересильд красивые дети)
Не женаты Тарас и Костенко, только имитация была с сиськами наружу в церкви и бухаловкой в ресторане. И фамилия в паспорте Костенко у неё, а не Тарасова.
Климова красивая женщина, но как мама его выглядит, ей богу. Брежнева же как девочка на фоне муженька выглядит
Рано про Долматова писать, скоро разбегутся. Кто его кроме Айзы долго терпел?....
Это статья не про то, как скрывают, а как женатые и замужние крутят на стороне, наставляют рога. И в конце делают выбор в пользу любовников.
Не женаты Тарас и Костенко, только имитация была с сиськами наружу в церкви и бухаловкой в ресторане. И фамилия в паспорте Костенко у неё, а не Тарасова.
Не женаты Тарас и Костенко, только имитация была с сиськами наружу в церкви и бухаловкой в ресторане. И фамилия в паспорте Костенко у неё, а не Тарасова.
Ээ, вы лично их пасторта видели?
Климова красивая женщина, но как мама его выглядит, ей богу. Брежнева же как девочка на фоне муженька выглядит
Уверена в этом . Где фото с загса? Когда тарас бракосочетался с Ольгой на видео было видно, что они расписываются в загсе.А тут фотка в фойе и все. и главное и у него в инсте , и у нее две одинаковые фотки. Зато с венчания фоток и со свадьбы много. Вывод вся эта роспись вранье
Бузову винили, что всю личную жизнь напоказ выставляла в Инсте. Теперь сами хотят видеть все детали, включая паспорт Тарасова, иначе не поверят в свадьбу. Люди, у вас своей личной жизни нет?
Такое ощущение, что Купер стыдится того, что Шейк русская.. Сейчас в США отношения к России ухудшилось. Но это его не красит. Раз уж лег с ней в постель, да еще и ребенка заделал, то бери ответственность