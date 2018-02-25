В последнее время все больше знаменитостей придерживаются принципа, что счастье любит тишину, и предпочитают оставлять свою личную жизнь недоступной ни для поклонников, ни для самых пронырливых журналистов. Наша сегодняшняя подборка посвящена знаменитым парам, которые поначалу долго отрицали свои романтические отношения, но потом были вынуждены признать, что они все-таки вместе.

1 2 3 ... 31 Вера Брежнева и Константин Меладзе (36 лет и 52 года)



Слухи о том, что у Веры и Константина не только рабочие отношения, появились в СМИ в начале нулевых, практически с самого прихода блондинки в группу «ВИА Гра», продюсером которой был композитор. Тогда женатый Меладзе на любые газетные публикации неизменно отвечал, что с Брежневой его не связывает ничего кроме дружбы, а сама певица за это время успела выйти замуж за Михаила Кипермана, родить ему ребенка и развестись в 2012 году. К слову, и здесь не обошлось без слухов о причастности Константина Слухи о том, что у Веры и Константина не только рабочие отношения, появились в СМИ в начале нулевых, практически с самого прихода блондинки в группу «ВИА Гра», продюсером которой был композитор. Тогда женатый Меладзе на любые газетные публикации неизменно отвечал, что с Брежневой его не связывает ничего кроме дружбы, а сама певица за это время успела выйти замуж за Михаила Кипермана, родить ему ребенка и развестись в 2012 году. К слову, и здесь не обошлось без слухов о причастности Константина

Пока одни знаменитости с удовольствием публикуют в соцсетях лиричные кадры со своими избранниками и появляются вместе на красных дорожках, другие стараются показывать только рабочий процесс, сетуя на нездоровый интерес прессы и фанатов к их частной жизни. Однако далеко не всегда звездам удается сохранять в тайне свое личное счастье.

За селебрити практически постоянно наблюдают папарацци, готовые пойти на что угодно, лишь бы сделать несколько редких кадров. Тем временем эксклюзивную информацию о звездах журналистам с удовольствием сливают многочисленные анонимные инсайдеры и прочие «давние друзья». Во всех случаях селебрити яростно открещиваются от того, что им приписывают СМИ. За селебрити практически постоянно наблюдают папарацци, готовые пойти на что угодно, лишь бы сделать несколько редких кадров. Тем временем эксклюзивную информацию о звездах журналистам с удовольствием сливают многочисленные анонимные инсайдеры и прочие «давние друзья». Во всех случаях селебрити яростно открещиваются от того, что им приписывают СМИ.

Так, Вера Брежнева и Константин Меладзе, слухи о романе которых ходили не один год, держались до последнего. Певица и композитор чуть ли не клялись, что между ними нет ничего кроме дружбы. Даже после откровенного интервью бывшей супруги продюсера Яны Сумм, обвинившей певицу в том, что она увела мужчину из семьи, влюбленные не проронили ни слова. Так и скрывались до самого дня свадьбы в 2015 году.



Какие еще звездные пары долго отрицали свой роман, несмотря на то, что о нем знали практически все, читайте в нашей фотогалерее.