Единственный сын принцессы Стефании Луи Дюкруэ объявил о помолвке со своей давней возлюбленной Мари Шевалье. Двенадцатый претендент в очереди на престол и самый завидный жених княжества Монако рассказал о радостном событии в своем Инстаграме.
Сейчас пара путешествует по Вьетнаму. Именно там Луи сделал предложение Мари, что очень символично, ведь ее семья происходит из этих краев. Княжеский дворец подтвердил информацию о помолвке, заявив, что принцесса рада приближающемуся событию.
С Шевалье Дюкруэ познакомился во время учебы в Западно-Каролинском университете, где изучал спортивный менеджмент, а его будущая жена — маркетинг. Князю двадцать пять лет, а вот возраст его возлюбленной неизвестен.
типичная казашка
Совсем кровь грэйс испортили, одни вырожденцы.
Совсем кровь грэйс испортили, одни вырожденцы.
Очень жаль. Дети будут смешанных кровей.