Внук Грейс Келли женится на своей давней подруге Мари Шевалье, с которой познакомился во время учебы в университете. Эту информацию подтвердил Княжеский дворец Монако.

1 2 3 ... 10 Луи Дюкрюэ объявил о помолвке со своей возлюбленной Мари Шевалье

Единственный сын принцессы Стефании Луи Дюкруэ объявил о помолвке со своей давней возлюбленной Мари Шевалье. Двенадцатый претендент в очереди на престол и самый завидный жених княжества Монако рассказал о радостном событии в своем Инстаграме.

«Позвольте представить вам будущую мадам Дюкрюэ. Она сказала «да», и теперь мы помолвлены», — написал внук Грейс Келли. «Позвольте представить вам будущую мадам Дюкрюэ. Она сказала «да», и теперь мы помолвлены», — написал внук Грейс Келли.

Сейчас пара путешествует по Вьетнаму. Именно там Луи сделал предложение Мари, что очень символично, ведь ее семья происходит из этих краев. Княжеский дворец подтвердил информацию о помолвке, заявив, что принцесса рада приближающемуся событию.



С Шевалье Дюкруэ познакомился во время учебы в Западно-Каролинском университете, где изучал спортивный менеджмент, а его будущая жена — маркетинг. Князю двадцать пять лет, а вот возраст его возлюбленной неизвестен.