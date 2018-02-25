- Оксана Баюл, 40 летЖизнь Оксаны Баюл — готовый сценарий для голливудского психологического триллера. Прославленная фигуристка, которая ценой неимоверных усилий и тяжелейшей работы взобралась на спортивный Олимп, вдруг сама же покатилась с него и скатилась в итоге до алкоголизма, правонарушений и лечения в наркологической клинике…
Только-только отгремели Олимпийские игры, где все страны мира болели за своих спортсменов. Россия переживала за все зимние виды спорта, но один из них заставлял наши сердца биться особенно часто, и это фигурное катание. В этой дисциплине равных нам нет.
За триумфальной победой последовал переезд в США, многомилионные контракты и всемирная слава. Оксана росла сиротой, и шикарная жизнь в отсутствие всякой опеки вполне предсказуемо вскружила ей голову. Испытание медными трубами Баюл, увы, не прошла — зато прошла все круги современного ада для девушки, которая вдруг осознала, что одарена больше остальных. О непростой судьбе девчонки из Днепропетровска читайте в нашей галерее.
Интересно, в фильм о Тоне Хардинг вошёл "разрыв голливудского шаблона": чемпионкой стала не побитая Керриган, а никому не известная Баюл?))) Оксана молодец, отлично выглядит, а в молодости не казалась мне красивой. Удачи ей.
Интересная статья спасибо!Когда то смотрела по халлмарку фильм художественный про нее. Но он снят давно, еще до алкоголизма. Всё равно было интересно уже тогда, про то чего стоило ей это золото.
Хорошая статья. На одном из фото где она в рейтузах - почему то сразу стало понятно Ким была Ее поклонницей ))) образ то повторяет
Интересно, в фильм о Тоне Хардинг вошёл "разрыв голливудского шаблона": чемпионкой стала не побитая Керриган, а никому не известная Баюл?))) Оксана молодец, отлично выглядит, а в молодости не казалась мне красивой. Удачи ей.
Блонд и укладка делают чудеса...
Красивая и сильная женщина
Я помню она у нас даже на почтовых марках была в своем победном розовом платье
а "Лёд" не про нее фильм? Тоже всякие предательства, любовь с партнером, выступления с травмами...
Да,настрадалась ты,бедная девочка. Рано ушли родные,тренер..не знаю...была ли она искренне с ней или это были заработки на девченке. Кто его знает... Хорошо,что появился человек в ее жизни и сложилась семья.
Оксана победительница,самое главное,сумела победить себя в тяжелые времена. Сильная и прекрасная женщина!
Действительно сильная и прекрасная женщина! Спасибо за интересную статью.