Не так давно мы рассказывали вам о непростой судьбе известной американской чемпионки по фигурному катанию Тони Хардинг. Однако мир все еще помнит не менее захватывающую историю другой спортсменки — олимпийской чемпионки по фигурному катанию Оксаны Баюл. О ней и пойдет речь в этом материале.

1 2 3 ... 31 Оксана Баюл, 40 лет

Жизнь Оксаны Баюл — готовый сценарий для голливудского психологического триллера. Прославленная фигуристка, которая ценой неимоверных усилий и тяжелейшей работы взобралась на спортивный Олимп, вдруг сама же покатилась с него и скатилась в итоге до алкоголизма, правонарушений и лечения в наркологической клинике…

Только-только отгремели Олимпийские игры, где все страны мира болели за своих спортсменов. Россия переживала за все зимние виды спорта, но один из них заставлял наши сердца биться особенно часто, и это фигурное катание. В этой дисциплине равных нам нет.

Однако так было не всегда. В 1990-е, после распада СССР, фигурное катание в нашей стране стремительно теряло свои позиции. Именно тогда, на Олимпийских играх 1994 года, зажглась новая звезда — олимпийское золото неожиданно для всего мирового сообщества взяла представительница Украины Оксана Баюл. Однако так было не всегда. В 1990-е, после распада СССР, фигурное катание в нашей стране стремительно теряло свои позиции. Именно тогда, на Олимпийских играх 1994 года, зажглась новая звезда — олимпийское золото неожиданно для всего мирового сообщества взяла представительница Украины Оксана Баюл.

За триумфальной победой последовал переезд в США, многомилионные контракты и всемирная слава. Оксана росла сиротой, и шикарная жизнь в отсутствие всякой опеки вполне предсказуемо вскружила ей голову. Испытание медными трубами Баюл, увы, не прошла — зато прошла все круги современного ада для девушки, которая вдруг осознала, что одарена больше остальных. О непростой судьбе девчонки из Днепропетровска читайте в нашей галерее.