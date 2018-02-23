23.02.2018
На днях одно из российских онлайн-изданий опубликовало статью о личной жизни 57-летнего Игоря Сечина, в которой сообщалось, что он встречается с 36-летней Ульяной Сергеенко. Дизайнер сделала официальное заявление по этому поводу. 
  • Ульяна Сергеенко
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    Ульяна Сергеенко опровергла сообщения о романе с Игорем Сечиным 

23 февраля Ульяна Сергеенко опровергла сообщения об отношениях с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Дизайнер заявила журналистам РБК, что на сайте «Сплетник» была опубликована не соответствующая действительности информация о ее личной жизни. 

«Мне очень жаль, что журналист не выполнил возложенную на него законом обязанность по проверке достоверности сообщаемой читателям информации и распространил ее», — сказала Сергеенко.

Напомним, 21 февраля Сечин в комментарии для Esquire сделал заявление, в котором отрицает даже сам факт знакомства с Сергеенко. 

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