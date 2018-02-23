На днях одно из российских онлайн-изданий опубликовало статью о личной жизни 57-летнего Игоря Сечина, в которой сообщалось, что он встречается с 36-летней Ульяной Сергеенко. Дизайнер сделала официальное заявление по этому поводу.
23 февраля Ульяна Сергеенко опровергла сообщения об отношениях с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Дизайнер заявила журналистам РБК, что на сайте «Сплетник» была опубликована не соответствующая действительности информация о ее личной жизни.
«Мне очень жаль, что журналист не выполнил возложенную на него законом обязанность по проверке достоверности сообщаемой читателям информации и распространил ее», — сказала Сергеенко.
Напомним, 21 февраля Сечин в комментарии для Esquire сделал заявление, в котором отрицает даже сам факт знакомства с Сергеенко.
Текст:
Елизавета Константинова
Фото:
Instagram, Смирнов Владимир/ТАСС, PhotoXPress,
Да неужели кому-то нужны эти объяснения??? Ну, не интересно нам!
Кто следующий?)
у рожковой все фото в профиль, или полу профиль, потому что в анфас там совсем другая тетка, с неправильным прикусом и с тяжелой челюстью и точно не симпатичная, не говоря уже о красоте.
Да неужели кому-то нужны эти объяснения??? Ну, не интересно нам!