На днях одно из российских онлайн-изданий опубликовало статью о личной жизни 57-летнего Игоря Сечина, в которой сообщалось, что он встречается с 36-летней Ульяной Сергеенко. Дизайнер сделала официальное заявление по этому поводу.

1 2 3 ... 9 Ульяна Сергеенко опровергла сообщения о романе с Игорем Сечиным

23 февраля Ульяна Сергеенко опровергла сообщения об отношениях с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Дизайнер заявила журналистам РБК, что на сайте «Сплетник» была опубликована не соответствующая действительности информация о ее личной жизни.

«Мне очень жаль, что журналист не выполнил возложенную на него законом обязанность по проверке достоверности сообщаемой читателям информации и распространил ее», — сказала Сергеенко. «Мне очень жаль, что журналист не выполнил возложенную на него законом обязанность по проверке достоверности сообщаемой читателям информации и распространил ее», — сказала Сергеенко.

Напомним, 21 февраля Сечин в комментарии для Esquire сделал заявление, в котором отрицает даже сам факт знакомства с Сергеенко.