Дана Борисова вновь оказалась в центре скандала. В интернете появились кадры с полуобнаженной телеведущей и информация о том, что она занимается оказанием интимных услуг. Называлась даже их стоимость. За личную встречу со звездой предлагалось отдать четыре тысячи долларов (240 тысяч рублей). 23 февраля Дана опубликовала в Инстаграме пост, в котором расставила все точки над i.
«Могу сказать, что фото, которые выложены в сеть, естественно, мои (люблю свою фигуру, особенно верхнюю часть,а не морщинистые коленки), рассылала, но не с той целью, в которой обвиняют и не хочу «каяться» и оправдываться в том, чего не было, а вот пошлые тексты и переписка, разумеется, фэйк, и выгодны тем, кто мечтает увидеть меня в срыве», — написала телеведущая (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru).
Знаменитость добавила, что эта ситуация показала, кто действительно является ее настоящими друзьями. Борисова поблагодарила близких, которые не поверили желтой прессе и поддержали в сложной ситуации.
Дана Борисова отреагировала на секс-скандал со своим участием
Дана Борисова вновь оказалась в центре скандала. В интернете появились кадры с полуобнаженной телеведущей и информация о том, что она занимается оказанием интимных услуг. Называлась даже их стоимость. За личную встречу со звездой предлагалось отдать четыре тысячи долларов (240 тысяч рублей). 23 февраля Дана опубликовала в Инстаграме пост, в котором расставила все точки над i.
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Господи, когда уже этот кошмар закончится?! Ну, неужели нет человека, который мог бы ей помочь? Очень жаль эту женщину. Она была такая красивая, все могло бы сложиться у неё
Господи, когда уже этот кошмар закончится?! Ну, неужели нет человека, который мог бы ей помочь? Очень жаль эту женщину. Она была такая красивая, все могло бы сложиться у неё
у нее такой образ жизни, помогай не помогай у нее амплуа такое - бедная несчастная жертва!