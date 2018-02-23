На днях в Сети появились снимки, на которых 41-летняя Дана Борисова позирует обнаженной. Они были выложены с перепиской, в которой телеведущая якобы предлагала оказать интимные услуги за деньги. Звезда наконец-то высказалась на эту тему.

Дана Борисова вновь оказалась в центре скандала. В интернете появились кадры с полуобнаженной телеведущей и информация о том, что она занимается оказанием интимных услуг. Называлась даже их стоимость. За личную встречу со звездой предлагалось отдать четыре тысячи долларов (240 тысяч рублей). 23 февраля Дана опубликовала в Инстаграме пост, в котором расставила все точки над i.



«Могу сказать, что фото, которые выложены в сеть, естественно, мои (люблю свою фигуру, особенно верхнюю часть,а не морщинистые коленки), рассылала, но не с той целью, в которой обвиняют и не хочу «каяться» и оправдываться в том, чего не было, а вот пошлые тексты и переписка, разумеется, фэйк, и выгодны тем, кто мечтает увидеть меня в срыве», — написала телеведущая (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru).



Знаменитость добавила, что эта ситуация показала, кто действительно является ее настоящими друзьями. Борисова поблагодарила близких, которые не поверили желтой прессе и поддержали в сложной ситуации.