23 февраля Ольга Бузова опубликовала в своем микроблоге пост, в котором рассказала о том, что один из участников Comedy Club публично ее оскорбил. 32-летняя певица пожаловалась, что никто из ее друзей никак не повлиял на ситуацию, поэтому она планирует защитить свою честь в суде.



1 2 3 ... 12 Ольга Бузова пожаловалась, что у нее нет защитника и все проблемы она вынуждена решать сама

29-летний Андрей Скороход, выступающий под псевдонимом Глебати, выложил в своем Инстаграме коллаж из снимков: на одном изображена Ольга Бузова, а на другом — Хищник из одноименного фильма.



Одна из подписчиц резидента Comedy Club написала нелицеприятный комментарий к записи, обозвав певицу нецензурными словами. Андрей лайкнул пост девушки. Ольга же в свою очередь не стала терпеть оскорбления.



«У меня нет защитника. Я одна. И все проблемы решаю сама. Сегодня один ''недомужчина'' с которым мы работаем на одном канале позволил публично меня оскорбить. К сожалению, те, которых я считала своими друзьями из камеди никак не повлияли на эту ситуацию. Поэтому я буду решать это через суд», — написала певица (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru).



Знаменитость добавила, что никому не позволит называть себя девушкой легкого поведения и унижать своих поклонников.

