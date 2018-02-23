29-летний Андрей Скороход, выступающий под псевдонимом Глебати, выложил в своем Инстаграме коллаж из снимков: на одном изображена Ольга Бузова, а на другом — Хищник из одноименного фильма.
Одна из подписчиц резидента Comedy Club написала нелицеприятный комментарий к записи, обозвав певицу нецензурными словами. Андрей лайкнул пост девушки. Ольга же в свою очередь не стала терпеть оскорбления.
«У меня нет защитника. Я одна. И все проблемы решаю сама. Сегодня один ''недомужчина'' с которым мы работаем на одном канале позволил публично меня оскорбить. К сожалению, те, которых я считала своими друзьями из камеди никак не повлияли на эту ситуацию. Поэтому я буду решать это через суд», — написала певица (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru).
Знаменитость добавила, что никому не позволит называть себя девушкой легкого поведения и унижать своих поклонников.
Бузова подает в суд на резидента Comedy Club за оскорбление
29-летний Андрей Скороход, выступающий под псевдонимом Глебати, выложил в своем Инстаграме коллаж из снимков: на одном изображена Ольга Бузова, а на другом — Хищник из одноименного фильма.
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