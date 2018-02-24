23 февраля в Сети неожиданно появилась информация о том, что 70-летняя София Ротару тайно вышла замуж. Сын знаменитой певицы, 47-летний Руслан Евдокименко, расставил все точки над i.

1 2 3 4 5 6 7 Сын Софии Ротару высказался о ее тайном замужестве

23 февраля ряд СМИ написали статьи о том, что София Ротару неожиданно вышла замуж. Обсуждение началось с фразы, случайно оброненной певцом Сергеем Зверевым. «Разве она свободна? Она втихаря замужем. Она же такая роскошная», — сказал он во время встречи с фанатами.

Сын певицы, Руслан Евдокименко, засмеялся, когда узнал о подобных слухах. «Я глупости не комментирую. У нее сердце занято ее мужем, хоть и покойным. Навсегда, поверьте мне», — заявил он в беседе с корреспондентом РЕН ТВ.

В замешательство новости о свадьбе привели и официального представителя Ротару. «Надо проверить. Вчера еще замужем не была», — цитирует его «Комсомольская правда». Напомним, артистка прожила в браке с Анатолием Евдокименко 34 года. Он вел долгую борьбу с раком, в итоге победив серьезную болезнь. Однако после смерти отца Анатолий пережил первый инсульт, за которым последовал второй и роковой третий.