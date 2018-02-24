23 февраля ряд СМИ написали статьи о том, что София Ротару неожиданно вышла замуж. Обсуждение началось с фразы, случайно оброненной певцом Сергеем Зверевым. «Разве она свободна? Она втихаря замужем. Она же такая роскошная», — сказал он во время встречи с фанатами.
В замешательство новости о свадьбе привели и официального представителя Ротару. «Надо проверить. Вчера еще замужем не была», — цитирует его «Комсомольская правда». Напомним, артистка прожила в браке с Анатолием Евдокименко 34 года. Он вел долгую борьбу с раком, в итоге победив серьезную болезнь. Однако после смерти отца Анатолий пережил первый инсульт, за которым последовал второй и роковой третий.
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Как-то не по человечески любить покойника годами. Сынок мешает маме жить. Помнить - да. Поминать, но жизнь - живым. Какой языческий культ представляет сынок Ротару? Я понимаю, если подросток такое говорит, но когда дядя?дал бы уж мамо жить своей жизнью на старости лет.
Как-то не по человечески любить покойника годами. Сынок мешает маме жить. Помнить - да. Поминать, но жизнь - живым. Какой языческий культ представляет сынок Ротару? Я понимаю, если подросток такое говорит, но когда дядя?дал бы уж мамо жить своей жизнью на старости лет.
Да по любому есть у СМ мужчина, просто не афиширует , а сынулька эгоист
А чем занимается ее сын?
А кем работает ее сын ?
А кем работает ее сын ?
А кем работает ее сын ?
А вам в голову не приходило, что женщине в 70 лет уже не нужен мужчина. Она живет семьёй, внуками, сёстрами, племянниками и в этой жизни нет места, постороннему человеку. Мне только 33, но не дай Бог если я останусь одна, у меня будет семья, достаточно денег, дом в одном из самых красивых мест мира, друзья проверенные годами, зачем мне будет нужен мужчина. Новые романы интересны молодым, с возрастом приоритеты меняются.
А вам в голову не приходило, что женщине в 70 лет уже не нужен мужчина. Она живет семьёй, внуками, сёстрами, племянниками и в этой жизни нет места, постороннему человеку. Мне только 33, но не дай Бог если я останусь одна, у меня будет семья, достаточно денег, дом в одном из самых красивых мест мира, друзья проверенные годами, зачем мне будет нужен мужчина. Новые романы интересны молодым, с возрастом приоритеты меняются.
Вы так рассуждаете, потому что вы не одна. Я тоже так рассуждала, а потом внезапно умер муж, и я в 35 осталась одна. Три года я жила только прошлым и слезами. Сейчас мне ещё нет сорока, но от горя и слёз моё лицо выглядит гораздо старее. Но потихоньку приходит понимание того, что нельзя жить прошлым, а от одиночества человек деградирует (это я лично по себе сужу). Так что не зарекайтесь, иначе Господь может доказать вам обратное. И ещё: неважно сколько тебе лет, 70 или 20, сколько у тебя детей, и живы ли родители, человеку нужна вторая половинка, так задумано природой. А любовь к детям и к родителям_ это немного другая любовь, и сравнивать их нельзя.