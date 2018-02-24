В беседе с телеведущей Лерой Кудрявцевой в очередном выпуске «Секрета на миллион» Ирина Салтыкова вспомнила неудачный брак с Виктором Салтыковым. По словам певицы, супруг неоднократно поднимал на нее руку, а также изменял. Исполнительница сообщила, что сделала не один аборт от него.
Певица призналась, что очень хотела еще детей. Однако забеременеть у нее не получилось. Тем не менее исполнительница сказала, что не жалеет о том, что встретила на своем жизненном пути с Виктором, ведь он подарил ей дочь Алису, которой она невероятно гордится.
После развода у Ирины Салтыковой на ранней стадии диагностировали рак. Это случилось в Америке, где артистка случайно пришла ко врачу. Ирина рассказала, что ей сделали операцию в Москве, ей даже не пришлось проходить ни лучевой, ни химиотерапии.
В передаче звезда рассказала и о своей личной жизни. По ее признанию, помимо брака с Виктором Салтыковым, у нее было лишь два серьезных романа, которые длились по шесть лет. Сейчас Ирина счастлива в новых отношениях.
Открыть конверт и озвучить имя возлюбленного Ирина отказалась. Хотя ее любимый мужчина и находился за кулисами, как призналась Лера Кудрявцева.
Интересно,сколько она еще будет мусолить тему развода?Походу так всю жизнь и прожила в ненависти.Обиды надо прощать.Они ведут к кармическим болезням.
Красотка)))
на удивление передача понравилась. Лера молодец, хоть какие то новые вопросы ей задавала, а то во всех интервью одна тема - Салтыков. Хотя Ира сама (видно по привычке) постоянно тему переводила на Салтыкова. Ну хоть не всю передачу его мусолили. А так молодец, позитивная и выглядит хорошо
интересно что там за жених у нее. Про аборты так легко рассказала, а имя жениха даже за миллион не раскрыла....
Задолбали со своими абортами! Ну вот кому это интересно!? Ну что это -ничего святого , все вытащат , обо всем расскажут ! Вот зачем это Салтыковой надо ?