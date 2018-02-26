Еще месяц назад 35-летней Алисе Аршавиной грозило восемь лет тюрьмы, но теперь она может спать спокойно. С жены российского футболиста, угрожавшей его предполагаемой любовнице, сняты обвинения.



1 2 3 ... 9 В январе этого года на Алису Аршавину завели уголовное дело по трем статьям

Начало года было для семьи Аршавиных непростым, но теперь российский футболист и его супруга могут облегченно вздохнуть. Уголовное дело, заведенное на Алису Аршавину, решили закрыть.



По сообщениям пресс-службы полиции Алма-Аты, «факт угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким насилием над личностью, не нашел своего объективного подтверждения».



Представители правоохранительных органов также добавили, что, если казахстанская модель Ольга Семенова, ставшая жертвой в этой непростой истории, не согласна с решением, она может обратиться в суд в частном порядке.



Напомним, в начале года разразился крупный скандал, участницами которого стали супруга Андрея Аршавина и его предполагаемая любовница. Эмоциональное высказывание жены российского футболиста едва не стоило ей лишения свободы.