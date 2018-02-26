Начало года было для семьи Аршавиных непростым, но теперь российский футболист и его супруга могут облегченно вздохнуть. Уголовное дело, заведенное на Алису Аршавину, решили закрыть.
По сообщениям пресс-службы полиции Алма-Аты, «факт угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким насилием над личностью, не нашел своего объективного подтверждения».
Представители правоохранительных органов также добавили, что, если казахстанская модель Ольга Семенова, ставшая жертвой в этой непростой истории, не согласна с решением, она может обратиться в суд в частном порядке.
Напомним, в начале года разразился крупный скандал, участницами которого стали супруга Андрея Аршавина и его предполагаемая любовница. Эмоциональное высказывание жены российского футболиста едва не стоило ей лишения свободы.
В уголовном деле жены Аршавина поставлена точка
Начало года было для семьи Аршавиных непростым, но теперь российский футболист и его супруга могут облегченно вздохнуть. Уголовное дело, заведенное на Алису Аршавину, решили закрыть.
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Отделалась минутой позора, ну и слава Богу.
Алиска, я за тебя! Ты просто любила. У тебя была страсть.Ты хотела по честному. 99% женщин на твоем месте, просто бы тайно пожахались с любовничком годик. И сидели бы дальше возле рогатого мужа.А ты хотела любить и просыпаться с ним!
Надеюсь жена Аршавина сделает выводы и перестанет кидаться на людей и сыпать угрозами
Аршавина выглядит мамой своего мужа.
Надеюсь жена Аршавина сделает выводы и перестанет кидаться на людей и сыпать угрозами
Откупились) теперь осталось от мАдельки откупится) хотя удивлена, конечно, как сильно Шава её любит.
Скорее всего местных следователей подкупили, а модельку еще припугнули.
Алиске бы в какой нить рехаб поехать, нервы подлечить
Аршавин вуменайзер тот еще , не одна казахская модель на нем повиснит