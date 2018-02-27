27.02.2018
Большинство девушек любит экспериментировать со своей прической, ведь это самый простой способ освежить образ. Вот и Полина Гагарина тоже не смогла удержаться и недавно предстала перед фолловерами с новой стрижкой.
  • Полина Гагарина
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    Полина Гагарина удивила подписчиков новой стрижкой

Полина Гагарина регулярно удивляет своих поклонников новыми образами. Так, в прошлом году певица заинтриговала всех, появившись на обложке одного из глянцевых журналов лысой. Фанаты уже было забили тревогу, но оказалось, что это парик.

Вот и на днях исполнительница вновь заставила фолловеров обсуждать свой внешний вид. Полина опубликовала снимок, на котором показала свою новую прическу. Гагарина отстригла рваную челку, и теперь выглядит на много лет моложе.

Подписчики сошлись во мнении, что новый образ их кумиру к лицу. «Полина,у вас отличная прическа! Смена имиджа — то, что нужно! Класс», «Полина, челка огонь!», «Полина, вам очень идет», «Мне очень нравится такой образ!» — прокомментировали поклонники.

А как вам кажется, идет ли певице новая стрижка?
 

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