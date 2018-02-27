Полина Гагарина регулярно удивляет своих поклонников новыми образами. Так, в прошлом году певица заинтриговала всех, появившись на обложке одного из глянцевых журналов лысой. Фанаты уже было забили тревогу, но оказалось, что это парик.
Вот и на днях исполнительница вновь заставила фолловеров обсуждать свой внешний вид. Полина опубликовала снимок, на котором показала свою новую прическу. Гагарина отстригла рваную челку, и теперь выглядит на много лет моложе.
Подписчики сошлись во мнении, что новый образ их кумиру к лицу. «Полина,у вас отличная прическа! Смена имиджа — то, что нужно! Класс», «Полина, челка огонь!», «Полина, вам очень идет», «Мне очень нравится такой образ!» — прокомментировали поклонники.
А как вам кажется, идет ли певице новая стрижка?
Полина Гагарина отстригла челку и теперь выглядит на 15 лет
Полина Гагарина регулярно удивляет своих поклонников новыми образами. Так, в прошлом году певица заинтриговала всех, появившись на обложке одного из глянцевых журналов лысой. Фанаты уже было забили тревогу, но оказалось, что это парик.
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Робот Вертер) Назад, в СССР!)
Когда увидела это фото в инстаграме, думала, что она фото мамы своей выложила, так что на 15 лет старше, я бы сказала, а не моложе
Ей так намного лучше. Раньше как лысая ходила, лобешник до затылка. Живенько получилось. Еще Джанабаеву так постричь нужно, тоже лоб, как у синей певицы из 5-го элемента.
женщина с голодными глазами
Ей очень идёт, прям как родилась с чёлкой.
Чёлка сделала её старше. Чёлкой надо закрывать только узкие лбы. Узколобые девушки - как обезьянки.
да нет, на 14 стала выглядеть))
Ей не идёт.
У нее раньше титьки норм были, а щас дочка доской
Не похожа. На птушницу из рабочего поселка скорее.