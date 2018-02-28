Знаменитый медиум Джон Эдвардс, в недавнем выпуске австралийского реалити-шоу «Я звезда… Заберите меня отсюда!», сильно удивил бывшего дворецкого принцессы Дианы Пола Баррела.

1 2 3 ... 12 31 августа 1997-го принцесса Диана погибла в автомобильной аварии

Во время спиритического сеанса на мистическом телешоу медиум Джон Эдвардс поделился предполагаемыми деталями жизни принцессы Дианы. Экстрасенс рассказал, что незадолго до трагической аварии, которая привела к гибели Королевы сердец (прим. Woman.ru: напомним, что принцесса Диана Уэльская погибла в автокатастрофе, которая произошла в Париже в 1997 году), случилась еще одна.



Медиум с уверенностью заявил, что автомобильных аварий было две. Первая случилась двумя годами раньше. Взволнованный экс-дворецкий подтвердил его слова.





«В ту ночь принцесса была очень напугана. Она разбила машину. Я велел Диане запереться в ближайшем отеле. Посреди ночи я приехал и забрал ее, потом позвонил в полицию, чтобы они отбуксировали автомобиль», — разоткровенничался Пол.

Ситуация стала еще более загадочной, когда Эдвардс начал в подробностях описывать спальню принцессы Дианы. Он говорил о деревянных стенах, книжных полках, а когда дошел до описания любимой стеклянной птицы принцессы, Пол чуть не разрыдался, потому что экстрасенс не мог знать этих деталей.



Баррел был шокирован всем тем, что услышал от Джона Эдвардса. Он не мог понять, откуда медиуму известны такие подробности, особенно история про первую аварию. Как вам кажется, можно ли считать это ДТП предвестником трагедии?

