Продюсер Артем Сорокин решил создать свой арт-календарь. За идеей не пришлось ходить далеко — в преддверии года Собаки Сорокин предложил звездам отечественного шоу-бизнеса принять участие в фотосессии с четвероногими питомцами. Продюсера поддержали Анита Цой, Любовь Успенская и многие другие.



1 2 3 ... 11 Артем Сорокин представил свой арт-календарь с участием знаменитостей



Артем Сорокин — известный шоумен, основатель премии Brand Awards и Fashion People Awards и просто популярная личность на светских тусовках. С ним дружат многие знаменитости, а социальные сети пестрят фотографиями звезд в его компании. Сорокин устраивает одни из лучших мероприятий столицы, а креативные проекты — его особая страсть.



Так, с приходом года Собаки продюсер решил выпустить свой календарь, в котором звезды отечественного шоу-бизнеса снялись с четвероногими питомцами. Все снимки выполнены в черно-белой гамме. В проекте приняли участие такие известные персоны, как Любовь Успенская, Юлия Барановская, Анита Цой, Митя Фомин, Александра Савельева, Татьяна Терешина, Андрей Разыграев, Анастасия Гребенкина, Наталья Гулькина, Светлана Кузецова и другие.

