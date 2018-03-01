Артем Сорокин — известный шоумен, основатель премии Brand Awards и Fashion People Awards и просто популярная личность на светских тусовках. С ним дружат многие знаменитости, а социальные сети пестрят фотографиями звезд в его компании. Сорокин устраивает одни из лучших мероприятий столицы, а креативные проекты — его особая страсть.
Так, с приходом года Собаки продюсер решил выпустить свой календарь, в котором звезды отечественного шоу-бизнеса снялись с четвероногими питомцами. Все снимки выполнены в черно-белой гамме. В проекте приняли участие такие известные персоны, как Любовь Успенская, Юлия Барановская, Анита Цой, Митя Фомин, Александра Савельева, Татьяна Терешина, Андрей Разыграев, Анастасия Гребенкина, Наталья Гулькина, Светлана Кузецова и другие.
Любовь Успенская, Анита Цой и Юлия Барановская снялись для арт-календаря со своими четвероногими питомцами
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