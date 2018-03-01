01.03.2018
Продюсер Артем Сорокин решил создать свой арт-календарь. За идеей не пришлось ходить далеко — в преддверии года Собаки Сорокин предложил звездам отечественного шоу-бизнеса принять участие в фотосессии с четвероногими питомцами. Продюсера поддержали Анита Цой, Любовь Успенская и многие другие. 
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    Артем Сорокин представил свой арт-календарь с участием знаменитостей 


Артем Сорокин — известный шоумен, основатель премии Brand Awards и Fashion People Awards и просто популярная личность на светских тусовках. С ним дружат многие знаменитости, а социальные сети пестрят фотографиями звезд в его компании. Сорокин устраивает одни из лучших мероприятий столицы, а креативные проекты — его особая страсть.

Так, с приходом года Собаки продюсер решил выпустить свой календарь, в котором звезды отечественного шоу-бизнеса снялись с четвероногими питомцами. Все снимки выполнены в черно-белой гамме. В проекте приняли участие такие известные персоны, как Любовь Успенская, Юлия Барановская, Анита Цой, Митя Фомин, Александра Савельева, Татьяна Терешина, Андрей Разыграев, Анастасия Гребенкина, Наталья Гулькина, Светлана Кузецова и другие.  

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