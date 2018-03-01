Сегодня жен глав государств называют первыми леди. И хотя в СССР супруги руководителей страны официального статуса не имели, они все равно стали неотъемлемой частью нашей истории. В новом цикле Woman.ru рассказывает о женах лидеров Советского Союза — от Владимира Ленина до Михаила Горбачева.

1 2 3 ... 31 В истории нашей страны Раисе Горбачевой отведена почетная роль первой и последней официальной первой леди СССР. Страна недолюбливала ее за недюжинный ум и наличие стиля, а вот Запад за все то же самое боготворил. Лишь на смертном одре Раиса получила благодарность и любовь за все свои труды

Существует пословица, что мужчина — голова, а женщина — шея, или что за каждым великим мужчиной обязательно стоит мудрая женщина-стратег. Из этого можно сделать вывод, что сильные мира сего во многом обязаны своим вторым половинам. История не раз доказывала справедливость этого предположения. Особенно это заметно в политической сфере.

Например, ни для кого не секрет, что Хиллари Клинтон помогала мужу прийти к власти, а Жаклин Кеннеди с помощью своей собственной популярности поднимала рейтинги супруга.

В нашей стране первые леди, как их сегодня принято называть, тоже были весьма сильными, самодостаточными и успешными. В этом цикле материалов мы хотим вспомнить жен всех руководителей СССР — начиная от супруги Владимира Ленина Надежды Крупской и заканчивая женой Михаила Горбачева Раисой.