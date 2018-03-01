Сегодня жен глав государств называют первыми леди. И хотя в СССР супруги руководителей страны официального статуса не имели, они все равно стали неотъемлемой частью нашей истории. В новом цикле Woman.ru рассказывает о женах лидеров Советского Союза — от Владимира Ленина до Михаила Горбачева.
Существует пословица, что мужчина — голова, а женщина — шея, или что за каждым великим мужчиной обязательно стоит мудрая женщина-стратег. Из этого можно сделать вывод, что сильные мира сего во многом обязаны своим вторым половинам. История не раз доказывала справедливость этого предположения. Особенно это заметно в политической сфере.
Например, ни для кого не секрет, что Хиллари Клинтон помогала мужу прийти к власти, а Жаклин Кеннеди с помощью своей собственной популярности поднимала рейтинги супруга.
В нашей стране первые леди, как их сегодня принято называть, тоже были весьма сильными, самодостаточными и успешными. В этом цикле материалов мы хотим вспомнить жен всех руководителей СССР — начиная от супруги Владимира Ленина Надежды Крупской и заканчивая женой Михаила Горбачева Раисой.
Текст:
Дарья Сеничкина
Фото:
Пахомова Людмила, Мусаэльян Владимир,Юрий Лизунов, Чумичев Александр, Дудченко Константин,Мусаэльян Владимир/ТАСС, Getty Images, REX Features/Fotodom.ru, East-News
Главное , что ни разу нигде не слышала о скандалах ,изменах и прочей грязи в этой паре.
Интересно, каково это быть женой мужчины, профукавшего страну, которого "западные партнеры" обвели вокруг пальца. Она же все понимала...
Михаила Горбачева не люблю понятное дело за что, но вот к Раисе Горбачевой всегда относилась хорошо. Она первая политик, которая занималась правами женщин. Почитайте, именно она активно боролась за снижение смертности в гинекологии, где до нее творилась полная жесть
У меня мама всегда ей подражала-такие же блузки, юбки,прически. Даже цвет волос похож.
Без сомнения, эта яркая женщина навсегда останется в истории, как носитель высоких идей перемен и надежный друг, может быть, даже единственный, для своего мужа....
Красивая еврейка. Американский политолог Збигнев Бжезинский писал, что завербована ими была. Ох уж этот "институт еврейских жён").
его уровень был председатель колхоза, все равно сотрут, кто они и что они заслужили...Бог им судья..
Красивая еврейка. Американский политолог Збигнев Бжезинский писал, что завербована ими была. Ох уж этот "институт еврейских жён").
Их обоих уже народ России проклял,а вы тут печатаете.
Жене предателя статью посвятили, тьфу