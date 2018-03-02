Певица Елка стала гостем шоу «ОК на связи!» и ответила на вопросы «Одноклассников». Она рассказала о рэпе, благотворительности и мечтах.





1 2 3 4 Певица Елка дала ответы на вопросы «Одноклассников»

О мечте

У меня есть мечта побывать в Каппадокии. А там всей красотой можно насладиться только с воздушного шара. Так что однажды мне придется на нем полетать.

О стенд-апе между песнями

Это не компенсация отсутствия переодеваний, просто так сложилось. Какими-то своими песнями я вдохновляюсь на речи. Например, перед песней «Море внутри» я желаю себе мудрости. Какую историю я в ходе вспомню, и какая штука придет мне в голову — это вопрос. И я всегда говорю людям, что, если я начну объяснять свои шутки, получится ещё хуже. Поэтому, пожалуйста, реагируйте.

О съемках в кино

Я снималась в кино несколько раз. Удивительно, странно и непредсказуемо меня звали на роль кого? Правильно, певицы Елки.

Я хотела бы сыграть сказочного персонажа в каком-то легком для восприятия кино. Я хотела бы Малефисенту, но понимаю, что тяну на Бабу Ягу. По-честному, какую-то серьезную картину я боюсь испортить, потому что я не актриса. Этому люди учатся. Это непростая профессия.

О рэпе

По масштабности этого явления рэп — новый русский рок. Мне нравится разная музыка, а за эту, так исторически сложилось, я топлю. Мне очень было приятно услышать такое количество положительных отзывов. Но надо понимать, что в это я поигралась. Быть рэп-артистом — это уметь делать не так, как я делала, в студии с бумаги. Я бы не хотела забывать, что я в первую очередь певица. У меня нет желания заигрывать с молодежью, потому что это их культура.

О благотворительном фонде «Подарок судьбы»

Мы сегодня запустили интересный флешмоб о том, как важно котика, даже если он домашний, постоянно водить на осмотр к ветеринару, чтобы котик был не только в тепле, а был в любви и в руках ответственных хозяев.

1 апреля намечается выставка котиков, потому что фонд любит и котов, и собак. Выставка котов — это гораздо сложнее, чем выставка собак. Ведь собаки ждут внимания, радуются, что их будут гладить, а для котов это стресс. Тем не менее они немножечко потерпят эту выставку, чтобы обрести домик.

О фанатах

Меня сумасшедшие проявления фанатизма очень пугают. Я на них стараюсь не заострять свое внимание. Это иногда забавно и мило, когда не страшно.



