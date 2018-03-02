35-летняя Светлана Лобода является одной из самых успешных и востребованных певиц российского шоу-бизнеса. В недавнем интервью на радио «Комсомольская правда» артистка рассказала, что постоянно находиться на вершине хит-парадов — тяжкий труд. Многие артисты, по словам Лободы, покупают свои места в топе: «Когда вышла песня ‘‘Парень‘‘, она продержалась на первом месте в iTunes три дня, а потом опустилась, неожиданно для нас, на восьмую-девятую позицию. Я позвонила в компанию Sony, спросила: ‘‘Как же так? У нас все песни, те же ‘‘Твои глаза‘‘ — по три месяца держались на первом месте‘‘. Мне ответили: ‘‘Сейчас все покупают первые позиции. И потому хорошие песни мы не можем держать на первых местах долго‘‘». Сама певица уверяет, что добивается успеха только своими силами. Слухи о том, что ее популярность — заслуга влиятельного любовника, Лобода назвала смешными.
Было время, когда ее песни не ставили в ротацию на радиостанциях, потому что они были не того формата. Светлана Лобода и ее продюсер Нателла Крапивина приняли решение размещать их в интернете. И оказались правы. Песня «К черту любовь» за неделю стала одной из самых популярных в Сети.
Лобода не отрицает, что за ней ухаживают состоятельные мужчины. Но из-за круглосуточной занятости певица не может уделять им время. Если в плотном графике появляется минутка, Светлана предпочитает провести ее с дочерью Евой.
Прям так и сказали в Sony: " Вы, Света нас простите,но мы ,знаете ли,коррумпированная компания и не можем себе позволить Ваш шедевр забесплатно разместить". Такая она милашка. А уж эти "твои глаза" черти в аду поют теперь вместо кипящих котлов. Потому как пытка на мой взгляд гораздо изощреннее,чем Вам просто котлы
Фигура конечно огонь..
Думала ей за 40
Был бы покровитель, столько бы не вкалывала . мне кажется , ей нравятся парни попроще,как ее бывший муж
Да верим, верим, шоу биз он такой. Разве у кого-то там есть покровители? Все и все сами