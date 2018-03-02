Слава певицы Светланы Лободы не дает покоя завистникам, которым трудно поверить, что она сама добилась бешеной популярности. Недавно в своем интервью знаменитость опровергла слухи о том, что за ней стоит влиятельный любовник, помогающий ей постоянно находиться в топе.

1 2 3 ... 12 На сегодняшний день Светлана Лобода — одна из самых популярных певиц российского шоу-бизнеса

35-летняя Светлана Лобода является одной из самых успешных и востребованных певиц российского шоу-бизнеса. В недавнем интервью на радио «Комсомольская правда» артистка рассказала, что постоянно находиться на вершине хит-парадов — тяжкий труд. Многие артисты, по словам Лободы, покупают свои места в топе: «Когда вышла песня ‘‘Парень‘‘, она продержалась на первом месте в iTunes три дня, а потом опустилась, неожиданно для нас, на восьмую-девятую позицию. Я позвонила в компанию Sony, спросила: ‘‘Как же так? У нас все песни, те же ‘‘Твои глаза‘‘ — по три месяца держались на первом месте‘‘. Мне ответили: ‘‘Сейчас все покупают первые позиции. И потому хорошие песни мы не можем держать на первых местах долго‘‘». Сама певица уверяет, что добивается успеха только своими силами. Слухи о том, что ее популярность — заслуга влиятельного любовника, Лобода назвала смешными.



«‘‘Богатый дядя‘‘... Посмотрите на меня. Какой богатый дядя может выдержать такую женщину? Сильные женщины добиваются всего сами», — говорит Светлана.

Было время, когда ее песни не ставили в ротацию на радиостанциях, потому что они были не того формата. Светлана Лобода и ее продюсер Нателла Крапивина приняли решение размещать их в интернете. И оказались правы. Песня «К черту любовь» за неделю стала одной из самых популярных в Сети.



Лобода не отрицает, что за ней ухаживают состоятельные мужчины. Но из-за круглосуточной занятости певица не может уделять им время. Если в плотном графике появляется минутка, Светлана предпочитает провести ее с дочерью Евой.

