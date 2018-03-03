2 марта Вячеслав Зайцев отметил 80-летие. По случаю юбилея прославленного модельера был выпущен документальный фильм о его жизни и творчестве. В ходе программы кутюрье рассказал о том, как переживал развод с женой Мариной и долгую разлуку с сыном Егором.





В начале марта маэстро русской моды Вячеслав Зайцев отметил юбилей. По этому поводу в московском театре «Русская песня» состоялся праздничный концерт. Кроме того, Первый канал подготовил документальный фильм «Слава и одиночество», в котором идет речь о жизненном пути модельера. В ходе передачи родные, друзья и главные музы Вячеслава Михайловича рассказали о том, как складывалась его карьера и личная жизнь.



Сегодня Зайцев один живет в большом доме в Подмосковье. Однако, по словам модельера, он мечтал бы иметь большую семью. «Хочется, чтобы была семья, чтобы были люди, которые заботятся обо мне и чтобы я мог заботиться о них. Но их нет. Конечно, это очень грустно. Но я понял, что одиночество — это расплата за талант. Поэтому я ничего менять не хочу», —рассказал Вячеслав Михайлович.



Кутюрье также поведал о семейной жизни со своей первой и единственной женой Мариной. Зайцев вспомнил, что познакомился с будущей женой, когда они учились в Московском текстильном институте. Поскольку Вячеслав Михайлович всегда был очень стеснительным, предложение руки и сердца ему сделала сама Марина Владимировна. Лишних денег у молодоженов не было, поэтому свадьба была очень скромной — отмечали на лестничной клетке дома, в котором жила молодая жена Зайцева.



Модельер признался, что его брак распался из-за непростых отношений с тещей. Женщина настраивала дочь против мужа. В итоге супруги Зайцевы развелись, когда их сыну Егору было девять лет. Мальчик очень тяжело переживал разрыв родителей и считал, что папа его бросил. Вячеслав Михайлович и сегодня с болью вспоминает об этом периоде.

«Егор звонил мне на работу: “Ну поговори со мной, папа”. И мы говорили», — рассказал Зайцев, едва сдерживая слезы.

Вскоре после этого Марина вновь вышла замуж. Отчим воспитывал Егора жестокими методами. «Ее муж выставлял Егора на лестницу, ставил на колени, жизни учил. И мне не давали с ним видеться. Когда мы встретились, ему было уже 15. Меня поразили слова, которые Егор сказал уходя: “Я не скажу маме”. Потому что когда двум людям хорошо, не надо говорить маме, чтобы не расстраивать», — поведал модельер.



Сегодня отец и сын прекрасно общаются. Да и с бывшей женой у Вячеслава Михайловича хорошие отношения. Егор также занимается модой — он создает свои коллекции под брендом знаменитого папы. Маруся, внучка Вячеслава Зайцева, также пошла по стопам деда и отца.