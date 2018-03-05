

В минувшие выходные стало известно о том, что у Эммануила Виторгана и его жены Ирины родилась дочь . Похоже, в скором времени поздравления с прибавлением в семействе будет принимать не только 78-летний актер, но и его сын Максим. У интернет-пользователей есть предположение, что знаменитая супруга Виторгана-младшего беременна.

1 2 3 ... 9 Глядя на этот снимок Ксении Собчак, возникает лишь один вопрос: «Не беременна ли она?»

4 марта без лишнего пафоса и толпы репортеров свой день рождения отметил Михаил Горбачев. Среди тех, кто пришел поздравить первого президента СССР с 87-летием, была и Ксения Собчак. Именно на том торжестве, вернее — после него, на 36-летнюю звезду и было совершенно нападение, о котором мы уже рассказывали. Но сейчас хотим обратить ваше внимание на другое.



На нескольких фотографиях, опубликованных гостями вечера, Ксения выглядит… беременной. Особенно это заметно на снимках из микроблога главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.



Белое шелковое платье Celine явно акцентирует внимание на округлившемся животе Ксении. И дело тут вовсе не в сборке на талии! Если наши подозрения верны, то в скором времени Собчак станет мамой во второй раз.



Впрочем, многие склоняются к тому, что Ксения, ушедшая с головой в предвыборную кампанию, не успевает регулярно посещать спортзал и правильно питаться. «Потому и поправилась», — делают выводы интернет-пользователи. А вы что скажете?

