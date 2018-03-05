4 марта без лишнего пафоса и толпы репортеров свой день рождения отметил Михаил Горбачев. Среди тех, кто пришел поздравить первого президента СССР с 87-летием, была и Ксения Собчак. Именно на том торжестве, вернее — после него, на 36-летнюю звезду и было совершенно нападение, о котором мы уже рассказывали. Но сейчас хотим обратить ваше внимание на другое.
На нескольких фотографиях, опубликованных гостями вечера, Ксения выглядит… беременной. Особенно это заметно на снимках из микроблога главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.
Белое шелковое платье Celine явно акцентирует внимание на округлившемся животе Ксении. И дело тут вовсе не в сборке на талии! Если наши подозрения верны, то в скором времени Собчак станет мамой во второй раз.
Впрочем, многие склоняются к тому, что Ксения, ушедшая с головой в предвыборную кампанию, не успевает регулярно посещать спортзал и правильно питаться. «Потому и поправилась», — делают выводы интернет-пользователи. А вы что скажете?
Ксения Собчак — кандидат в матери или нет?
4 марта без лишнего пафоса и толпы репортеров свой день рождения отметил Михаил Горбачев. Среди тех, кто пришел поздравить первого президента СССР с 87-летием, была и Ксения Собчак. Именно на том торжестве, вернее — после него, на 36-летнюю звезду и было совершенно нападение, о котором мы уже рассказывали. Но сейчас хотим обратить ваше внимание на другое.
Реклама
-
- Как понять парня? (0)
- Какую работу выбрать? (1)
- Трещины на пятках (3)
- А вы съедаете йогурты до конца? (7)
- Разговор с любовницей (8)
- Перевязки после операции. (1)
- Вопрос менеджерам по персоналу (10)
- Пушистость волос (1)
- Покупаете ли вы одежду в секонд-хендах? (17)
- Стоит ли продолжать пить йод? (2)
- Боюсь рутины (7)
- Мужчины, когда вы видите, что девушка вас любит (4)
- выбор жилплощади (9)
- Младшая сестра ждёт второго, а я ещё " не разродилась". (21)
- Как научиться верить заново (8)
- как же сложно современным девушкам знакомиться (5)
- Может, что-то не так со мной? (0)
- первая любовь через 30 лет (0)
- чрезмерная раздражительность (0)
- чрезмерная раздражительность (0)
- Игорь Кеблушек биография (16235)
- Александр Шепс. 14 битва экстрасенсов (4124)
- Как вы относитесь к А.Пугачевой? (782)
- 2 самых красивых женщины планеты! (476)
- Любите ли вы Высоцкого,как люблю его я? (457)
- А вы оставляете чаевые в кафе,если да,то сколько? (442)
- Кто по-вашему лучше выглядит Моника Белуччи или Пинк? (387)
- Вижу прошлое, будущее,настоящее и характер человека (382)
- Если завтра война... (352)
- Влюбилась в знаменитость (365)
- Я влюбилась в актёра из фильма Сумерки (324)
- Кто хотя бы раз влюблялся в звезду? (310)
- На каких звездных детях природа не отдохнула? (297)
- Давайте укажем все свой возраст, ув. форумчанки, так сказать статистику Вумана? (281)
- восхищаюсь Лерой Кудрявцевой - в 38 выглядит на 18 (262)
- Елена Малышева - как она вам? (273)
- Опять про Оливье!... (257)
- Что вы думаете о Елене Миро? (259)
- Свекровь настраивает мужа против меня (220)
- Можно ли мужчине всю жизнь прожить одному,не имея жены и детей? (218)
-
- Мать троих детей Оксана Акиньшина демонстрирует соблазнительную фигуру в купальнике (10)
- Ксения Собчак — кандидат в матери или нет? (11)
- Хлое Кардашьян не смогла скрыть разочарования, узнав пол будущего ребенка (17)
- Щеки-чмоки: Энрике Иглесиас готов круглые сутки целовать своих детей (13)
- В Сети обсуждают, куда пропала младшая дочь Седоковой Моника, с которой певица не виделась уже 2 месяца (31)
- С вещами на выход: Трамп заявил, что Мелания станет следующей, кто покинет Белый дом (8)
- «Муж изменил»: Ковальчук рассказала о неверности Чумакова (28)
- Орбакайте прокомментировала слухи о том, что Пугачева удалила часть желудка (20)
- Владимир Винокур рассказал о страшной аварии, в которой чуть не погиб (5)
- 56-летняя жена Эммануила Виторгана заявила, что сама родила дочь (139)
- Вячеслав Зайцев не смог сдержать слез, рассказывая о единственном сыне (31)
- Красавице Ирине Шейк не нужен макияж даже для обложки глянца (86)
- Дмитрий Шепелев познакомил друзей с предполагаемой возлюбленной (90)
- Светлана Лобода прокомментировала слухи о богатом покровителе (15)
- 60-летний Александр Половцев объяснил, почему скрывал ото всех 9-месячную дочь (29)
- «Я хотела бы сыграть Малефисенту, но понимаю, что тяну на Бабу Ягу»: певица Елка о съемках в кино (0)
- Медведева рассказала о пережитых эмоциях после победы Загитовой на Олимпиаде (49)
- Таблоиды: Зета-Джонс в бешенстве из-за воссоединения Дугласа с коллегой по «Основному инстинкту» Стоун (34)
- Дональд Трамп решил уволить дочь Иванку и ее мужа Джареда Кушнера с постов в Белом доме (7)
- Тимур Батрутдинов, Елка и Анастасия Волочкова в Инстаграме: самые интересные снимки недели (26)
- Страшно смотреть! Поклонники восхищены перевоплощением Юлии Снигирь в Салтычиху (506)
- Женщина с огромным сердцем и нелегкой судьбой: все о Раисе Горбачевой — единственной официальной первой леди СССР (234)
- Гагарина объяснила феномен популярности Бузовой (157)
- 56-летняя жена Эммануила Виторгана заявила, что сама родила дочь (139)
- «Я благодарна за то, что потеряла ребенка в родах, а не в 4 года»: Тутта Ларсен рассказала, как рожала обреченного на смерть малыша (92)
- Дмитрий Шепелев познакомил друзей с предполагаемой возлюбленной (90)
- Красавице Ирине Шейк не нужен макияж даже для обложки глянца (86)
- Полина Гагарина отстригла челку и теперь выглядит на 15 лет (71)
- Джоли обратилась к психотерапевту из-за боязни того, что Питт и Энистон снова могут быть вместе (59)
- Медведева рассказала о пережитых эмоциях после победы Загитовой на Олимпиаде (49)
- История Лорен Харрис: как самый юный магнат Великобритании стал женщиной и встретил свою любовь в 39 лет (43)
- Эксперт по языку тела рассказал, как на самом деле Кейт Миддлтон и Меган Маркл чувствуют себя в компании друг друга (40)
- В Сети обсуждают внешность красавицы-дочери тренера сборной по хоккею Олега Знарка (36)
- Таблоиды: Зета-Джонс в бешенстве из-за воссоединения Дугласа с коллегой по «Основному инстинкту» Стоун (34)
- Вячеслав Зайцев не смог сдержать слез, рассказывая о единственном сыне (31)
- 60-летний Александр Половцев объяснил, почему скрывал ото всех 9-месячную дочь (29)
- В Сети обсуждают, куда пропала младшая дочь Седоковой Моника, с которой певица не виделась уже 2 месяца (31)
- «Муж изменил»: Ковальчук рассказала о неверности Чумакова (28)
- Тимур Батрутдинов, Елка и Анастасия Волочкова в Инстаграме: самые интересные снимки недели (26)
- Кайли Дженнер показала подросшую дочь (24)
Думаю, просто Ксения уже не юная, вот фигура и поплыла, а упарываться на диетах да спортзале нет времени или желания.
Думаю, просто Ксения уже не юная, вот фигура и поплыла, а упарываться на диетах да спортзале нет времени или желания.
Ксюша слишком любит себя, чтобы опять себя мучать беременностью , родами и тд, зачем ей это нужно!
Да какая разница,беременна она или нет? Опять, что ли, кому-то в голову пришло де.бильное шоу на эту тему устроить, как в прошлый раз? Беременна или нет, но надо сказать, что выглядит она ужасно. Сделала бы хоть стрижку какую стильную к лицу, оделась бы нормально. Вроде при деньгах женщина, в Парижи-Миланы регулярно выезжает на всякие модные мероприятия, а выглядит как будто в чужую одежду одета, которая ей не по размеру. Вся обвислая какая-то, помятая, ну зачем себя так запускать?
Она в спорте никогда не упарывалась и замечена в нем не была. Вот и итог.
Она же ненавидит детей ,есть ее интервью на ютубе , где она матерными словами заявила ,что детей ненавидит и ,что этих (матерное слово) у нее не будет никогда
И мамаша на заднем плане, до чего же противная.
Кандидат в святую Терезу
Кандидат в святую Терезу Моя бабушка в 54 года тоже стойку дела вместе с папой. Тут спорт не нужен.
Собчак зайди на сплетник и глянь на себя истинную и сторожу лыж что бы потом в инстаграмме грозил всем скажи что б зашел!