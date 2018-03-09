Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.
Сати Казанова, Сергей Дружко и Иосиф Пригожин в Инстаграме: самые интересные снимки недели
Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.
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- Экс-секретарь генпрокурора Украины в платье с обескураживающим декольте затмила Ким Кардашьян (43)
- Хлое Кардашьян не смогла скрыть разочарования, узнав пол будущего ребенка (41)
- Мать троих детей Оксана Акиньшина демонстрирует соблазнительную фигуру в купальнике (32)
- Вячеслав Зайцев не смог сдержать слез, рассказывая о единственном сыне (31)
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