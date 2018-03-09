На прошедшей неделе мы узнали, что заставило Тину Канделаки задуматься о третьем ребенке, как качается Сергей Дружко, а заодно выяснили, что общего у Родиона Газманова и Джастина Трюдо.

1 2 3 ... 20 Улыбающаяся Валерия гордо демонстрирует ведущему «Контрольной закупки» Антону Привольнову пустой холодильник. Интересно, разделяет ли Иосиф Пригожин радость супруги?

Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.

