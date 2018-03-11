В 1991 году СССР распался, образовалась Россия, которой руководили и руководят президенты — от Бориса Ельцина до Владимира Путина. Жены глав государств с тех пор носят официальный статус первых леди. Именно о них и пойдет речь в нашем новом цикле материалов.



1 2 3 ... 35 Наина Ельцина — первая первая леди Российской Федерации. Этого статуса супруга президента нашей страны сторонилась, стараясь все свои силы отдавать семье, но в итоге народ знает и любит ее как образцовую хранительницу очага и общественного деятеля с большим сердцем. Наина Иосифовна крайне редко дает интервью и не любит говорить о личном, а если и делает это, то все ее разговоры сводятся к одному — любимому мужу

Существует пословица, что мужчина — голова, а женщина — шея, или что за каждым великим мужчиной обязательно стоит мудрая женщина-стратег. Из этого можно сделать вывод, что сильные мира сего во многом обязаны своим вторым половинам. История не раз доказывала справедливость этого предположения.

Особенно это заметно в политической сфере. Например, ни для кого не секрет, что Хиллари Клинтон помогала мужу прийти к власти, а Жаклин Кеннеди с помощью своей собственной популярности поднимала рейтинги супруга.

В нашей стране первые леди, как их сегодня принято называть, тоже были весьма сильными, самодостаточными и успешными. В этом цикле материалов мы хотим вспомнить жен всех руководителей современной России — начиная от супруги Бориса Ельцина Наины и заканчивая женой (правда, уже бывшей) Владимира Путина Людмилой.