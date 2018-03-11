- Наина Ельцина — первая первая леди Российской Федерации. Этого статуса супруга президента нашей страны сторонилась, стараясь все свои силы отдавать семье, но в итоге народ знает и любит ее как образцовую хранительницу очага и общественного деятеля с большим сердцем. Наина Иосифовна крайне редко дает интервью и не любит говорить о личном, а если и делает это, то все ее разговоры сводятся к одному — любимому мужу
Существует пословица, что мужчина — голова, а женщина — шея, или что за каждым великим мужчиной обязательно стоит мудрая женщина-стратег. Из этого можно сделать вывод, что сильные мира сего во многом обязаны своим вторым половинам. История не раз доказывала справедливость этого предположения.
В нашей стране первые леди, как их сегодня принято называть, тоже были весьма сильными, самодостаточными и успешными. В этом цикле материалов мы хотим вспомнить жен всех руководителей современной России — начиная от супруги Бориса Ельцина Наины и заканчивая женой (правда, уже бывшей) Владимира Путина Людмилой.
Почему все жены президентов такие некрасивые. Я щас про наших сссэровских. Горбачева была более менее. А остальные ,это просто чума.
Что ж все злые то такие.
Нормальная женщина, прожила жизнь, детей воспитала, была преданна мужу. А то, что он как президент сделал - это его ответственность, а не ее.
Удивительно, как Навальный похож на молодого Ельцина, я даже обозналась сначала.
Наина Ельцина, счастливая женщина, прожила с любимым мужчиной 51 год, обзавидуешься такому.
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Что ж все злые то такие. Нормальная женщина, прожила жизнь, детей воспитала, была преданна мужу. А то, что он как президент сделал - это его ответственность, а не ее.
она мне всегда нравилась и видно, что именно Ельцину с ней повезло, а не наоборот)