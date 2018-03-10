Громкая премьера в Самаре обернулась для Михаила Ефремова не менее громким скандалом. По сообщениям присутствующих в зале, актер находился в нетрезвом состоянии, путал текст и говорил тихо, а когда зрители попросили его говорить громче, то он ответил им нецензурно.
Первой о произошедшем публично заявила местная актриса Алла Коровкина, купившая билет на премьеру. На своей странице в Фейсбуке она кратко описала произошедшую ситуацию. «Сходила 7 марта на спектакль театра «Современник», гастролирующего в Самаре. Задержали на 35 минут. Не извинились. Оказалось ждали артиста Ефремова. Потом он абсолютно пьяный вышел на сцену, путал текст, на просьбу зрителей говорить громче, так как ничего не слышно — радостно послал матом самарских зрителей и всю Самару».
По словам присутствующих, после первого антракта в зал не вернулась треть зрителей, а во время второго действия ушла еще половина. «Ефремов практически убежал со сцены со словами: «Самара, спасибо, что дотерпели»», — написала в своем Инстаграме одна из зрительниц.
Сам Михаил Олегович в интервью «Московскому комсомольцу» прокомментировал произошедшее следующим образом: ««Это черная английская комедия. Немножко не догнали, вот и все. Точнее даже одна женщина не поняла, которая это все писала».
Михаила Ефремова обвиняют в неадекватном поведении на сцене и неуважении к зрителю
Громкая премьера в Самаре обернулась для Михаила Ефремова не менее громким скандалом. По сообщениям присутствующих в зале, актер находился в нетрезвом состоянии, путал текст и говорил тихо, а когда зрители попросили его говорить громче, то он ответил им нецензурно.
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Руки прочь от любимого актера Ефремов гений это вам не Козловский и им подобные!
Обожаю Ефремова он прекраснейший актер талант!
Ефремов еще в подростковом возрасте гениально играл. Алкоголь правда никого не щадит, даже гениев. Так что стоит бросить алкоголь навсегда, а то никакой зритель и нигде не будет понимать черного посыла алкогольного угара.
Актер высшего класса. Но в 54 он выглядит на 64 года. Не бережет он себя, видны его пороке не его лице.
Алкоголический хабитус. Штрафанули бы за такое. Тоже мне Лоуренс Оливье. Актёр хороший, но однообразный.
Руки прочь от любимого актера Ефремов гений это вам не Козловский и им подобные!
Актер талантливый, но пьет, как не в себя, позволяя в пьяном виде выходить к зрителю. О его пристрастию говорят давно и это не первый случай. Каким бы талантом не был, это не позволительно по отношению к зрителю. А на счет Козловского и ему подобных, я поспорила бы. И среди молодых актеров много талантливых
Руки прочь от любимого актера Ефремов гений это вам не Козловский и им подобные!
Актер талантливый, но пьет, как не в себя, позволяя в пьяном виде выходить к зрителю. О его пристрастию говорят давно и это не первый случай. Каким бы талантом не был, это не позволительно по отношению к зрителю. А на счет Козловского и ему подобных, я поспорила бы. И среди молодых актеров много талантливых
Про зрителя, который кормит этого алкоголика "Не догнал"))).Высокое искусство.
Алкаш сраный, бездарь!
Он конченый, хотя и одарённый,не надо с него много спрашивать и тем более обижаться на него, это просто запившаяся личность, которую допускают до сцены в память об отце. Зрителям: Зачем вы ходите на него, не видите что ли, во что он превращён.