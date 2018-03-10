10.03.2018
Стоило Ксении Бородиной появиться на праздновании своего дня рождения в обтягивающем платье, как фолловеры вынесли свой вердикт: телеведущая беременна!
  • Ксения Бородина
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    Ксения Бородина пригласила друзей на свой день рождения в Италию

На свой 35-й день рождения Ксения Бородина устроила сюрприз для близких друзей, пригласив их провести выходные в Милане. В модной столице Италии компания наслаждалась теплой погодой. Днем приглашенные прогуливались по залитым солнцем улицам, а вечером отправились на праздничный ужин.

В одном из миланских ресторанов телеведущая появилась в белом обтягивающем платье. Эффектный наряд, дополненный широким черным ремнем, подчеркнул стройную фигуру звезды и обратил на себя внимание интернет-пользователей. По мнению некоторых, Ксения в скором времени станет мамой в третий раз.

«Беременная? Животик так округлился», — спрашивали подписчики под снимком, на котором Бородина позирует с супругом. Если догадки фолловеров верны, то в этом году у 8-летней Маруси и 2-летней Теоны появится брат или сестра. А как вам кажется, не торопятся ли с выводами фанаты Ксении? 

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