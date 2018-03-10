На свой 35-й день рождения Ксения Бородина устроила сюрприз для близких друзей, пригласив их провести выходные в Милане. В модной столице Италии компания наслаждалась теплой погодой. Днем приглашенные прогуливались по залитым солнцем улицам, а вечером отправились на праздничный ужин.
В одном из миланских ресторанов телеведущая появилась в белом обтягивающем платье. Эффектный наряд, дополненный широким черным ремнем, подчеркнул стройную фигуру звезды и обратил на себя внимание интернет-пользователей. По мнению некоторых, Ксения в скором времени станет мамой в третий раз.
«Беременная? Животик так округлился», — спрашивали подписчики под снимком, на котором Бородина позирует с супругом. Если догадки фолловеров верны, то в этом году у 8-летней Маруси и 2-летней Теоны появится брат или сестра. А как вам кажется, не торопятся ли с выводами фанаты Ксении?
Интернет-пользователи уверены, что Ксения Бородина скоро станет мамой в третий раз
На свой 35-й день рождения Ксения Бородина устроила сюрприз для близких друзей, пригласив их провести выходные в Милане. В модной столице Италии компания наслаждалась теплой погодой. Днем приглашенные прогуливались по залитым солнцем улицам, а вечером отправились на праздничный ужин.
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Как же меня всегда бесят эти ошалевшие стаи закормленных жирных голубей в еврогородах. Наглые еще такие, прямо на голову сесть норовят. Просто фу-фу-фу, гадость ((((
Дык они все на фото по ходу беременны. Слет беременных?
Нет.Борода если бы беременная была,то такое бы платье не надела.она бы прятала своё пузо под просторными платьями.ну так было в прошлые обе беременности.
Пусть живут в своей Мацкве и не шастают по Миланам😀😁😂