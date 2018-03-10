10 марта в эфир вышел очередной выпуск программы «Секрет на миллион», героиней которого стала Маша Малиновская. Некогда известная телеведущая переживает сейчас весьма сложный период в жизни. По словам 37-летней звезды, она находится не в самой лучшей форме и набрала более 12 килограммов.
Маша с трудом обеспечивает сына и маму, которая переехала к ней из Смоленска в Москву, и мечтает встретить достойного мужчину. Предыдущий возлюбленный, от которого знаменитость родила сына Мирона, не общается не только с ней, но и с собственным ребенком.
«Он велел передать сыну, что его папа — космонавт. Поэтому, когда меня начали спрашивать о том, кто же отец ребенка, я с гордостью заявляла, что он первый чеченский космонавт», — пошутила Маша.
Также зашла речь и о мужчинах, с которыми телеведущая состояла в официальных браках. Второй, ныне отбывающий наказание в местах не столь отдаленных, сделал для нее больше остальных. Малиновская до сих пор вспоминает о нем с теплотой в голосе. А вот первый супруг показал себя с худшей стороны.
Узнав, что Маша беременна, мужчина поставил ей условие: если родится мальчик, он готов принять ребенка и помогать ему материально. Но если на свет появится девочка, он не хочет иметь с ней ничего общего. Малиновская была вынуждена сделать аборт и сразу после случившегося подала на развод.
Кроме этого, знаменитая блондинка поведала о непростых отношениях с родителями. Это сегодня она живет с мамой и прекрасно общается с папой. А были времена, когда воспитанием будущей звезды занимались лишь ее бабушка с дедушкой. В студии программы Малиновская встретилась с дочерью своего отца от второго брака — 17-летняя девушка впервые лично пообщалась со знаменитой родственницей.
Первый муж Маши Малиновской не хотел дочь и вынудил ее сделать аборт
10 марта в эфир вышел очередной выпуск программы «Секрет на миллион», героиней которого стала Маша Малиновская. Некогда известная телеведущая переживает сейчас весьма сложный период в жизни. По словам 37-летней звезды, она находится не в самой лучшей форме и набрала более 12 килограммов.
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- В Сети обсуждают, куда пропала младшая дочь Седоковой Моника, с которой певица не виделась уже 2 месяца (44)
- Хлое Кардашьян не смогла скрыть разочарования, узнав пол будущего ребенка (44)
- Мать троих детей Оксана Акиньшина демонстрирует соблазнительную фигуру в купальнике (32)
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то есть муз-обоз на канале 2х2
Мне стало жаль ее. Куча комплексов, неустроенность в жизни...
красотка такая стала!!!! вообще супер!!! Машка,все у тебя будет ок! вот увидишь!!!
Даже не верится, была такой успешной и мужчинам нравилась
М-да. Не позавидуешь ей конечно. А чем она зарабатывает-то сейчас?
А мне она нравится в теле, вполне
А нечего было под всяких депутатов ложиться. Конечно они поиграются и бросят. Вон Вику Боньку тоже слили. Лучше ищите хороших парней, а не мммууудааакооов.