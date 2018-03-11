10 марта в столице прошла церемония вручения музыкальной премии BraVo. В этот вечер чествовали лучших из лучших в отечественном шоу-бизнесе. Среди победительниц оказалась и Светлана Лобода, получившая сразу две награды в номинациях «Певица года» и «Альбом года». Появление артистки на сцене стало самым обсуждаемым событием церемонии.
За наградой, которую ей вручал итальянский певец Эрос Рамазотти, Светлана Лобода вышла в прозрачном платье, надетом на бежевое боди. Столь эффектный наряд был выбран не случайно — с его помощью звезда официально подтвердила, что в скором времени действительно станет мамой во второй раз.
Слухи о беременности певицы в российских СМИ обсуждали последние несколько дней. Пикантности им добавлял и тот факт, что отцом ребенка, предположительно, является Тилль Линдеманн, участник группы Rammstein.
«Я ухожу в небольшой отпуск. Чтобы записать новый альбом и подготовить абсолютно новое шоу, которое мы покажем уже в октябре. А также я ухожу, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины — рождению малыша. Для меня это большое чудо и я благодарна небу за этот подарок, а вам — за вашу любовь и ваше признание», — сообщила артистка Woman.ru. В декрете певица засиживаться не намерена, в строй она пообещала вернуться уже в июне этого года.
Woman.ru поздравляет Светлану с этим радостным событием и желает ей легких родов!
Светлана Лобода подтвердила, что ждет ребенка
10 марта в столице прошла церемония вручения музыкальной премии BraVo. В этот вечер чествовали лучших из лучших в отечественном шоу-бизнесе. Среди победительниц оказалась и Светлана Лобода, получившая сразу две награды в номинациях «Певица года» и «Альбом года». Появление артистки на сцене стало самым обсуждаемым событием церемонии.
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Надеюсь все-таки не от Тилля. Зачем она ему? Это бред каеой-то.
Надеюсь все-таки не от Тилля. Зачем она ему? Это бред каеой-то.
Ржу каждый раз, когда ошибаются экстрасенсы. Клоуны))) А по поводу Тилля... Случайно или не случайно - не наше дело. Вы уже не знаете, чем себя утешить.
И как он на неё позарился после красотки Софии?Наверно, пьяный был.
Поздравляю Светлану!! Интересно кто папа ребенка? Хотелось бы чтоб у нее был настоящий мужчина, чтоб замуж вышла! А может уже вышла??
Как любят вумановские дамы принижать женщин и возвеличивать мужика, просто поражаюсь. Тоже мне нашли "завидного" мужчину , старпер 55 летний, к тому же страшный жутко, и как это он на неё молодую позарился, прямо удивительно.
Да он вообще чел на большого любителя - жен менял, изменял им, руки распускал, внешность на любителя, творчество его тоже на любителя, да и старый он для Лободы. Мне кажется, что это все сплетни.
Как любят вумановские дамы принижать женщин и возвеличивать мужика, просто поражаюсь. Тоже мне нашли "завидного" мужчину , старпер 55 летний, к тому же страшный жутко, и как это он на неё молодую позарился, прямо удивительно.
Да он вообще чел на большого любителя - жен менял, изменял им, руки распускал, внешность на любителя, творчество его тоже на любителя, да и старый он для Лободы. Мне кажется, что это все сплетни.
Как любят вумановские дамы принижать женщин и возвеличивать мужика, просто поражаюсь. Тоже мне нашли "завидного" мужчину , старпер 55 летний, к тому же страшный жутко, и как это он на неё молодую позарился, прямо удивительно.
Да он вообще чел на большого любителя - жен менял, изменял им, руки распускал, внешность на любителя, творчество его тоже на любителя, да и старый он для Лободы. Мне кажется, что это все сплетни.
Как любят вумановские дамы принижать женщин и возвеличивать мужика, просто поражаюсь. Тоже мне нашли "завидного" мужчину , старпер 55 летний, к тому же страшный жутко, и как это он на неё молодую позарился, прямо удивительно.
Да он вообще чел на большого любителя - жен менял, изменял им, руки распускал, внешность на любителя, творчество его тоже на любителя, да и старый он для Лободы. Мне кажется, что это все сплетни.
Как любят вумановские дамы принижать женщин и возвеличивать мужика, просто поражаюсь. Тоже мне нашли "завидного" мужчину , старпер 55 летний, к тому же страшный жутко, и как это он на неё молодую позарился, прямо удивительно.
То же самое хотела написать. А кто ему ещё нужен? Красивая, молодая, известная. Какая ему ещё нужна, если не такая? Наоборот, он счастлив.