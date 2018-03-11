1 2 3 ... 8 Ксения Бородина ответила всем, кого волнует ее третья беременность

Празднование своего 35-летия Ксения Бородина запомнит надолго. И не только потому, что вместе с друзьями устроила вечеринку в Милане. Наряд, выбранный звездой для торжественного ужина, породил массу слухов.



По мнению многих интернет-пользователей, белое обтягивающее платье подчеркнуло округлившиеся формы знаменитости. «Значит, она беременна!» — заключили они, сделав выводы по фото.



Телеведущая решила не молчать и ответила всем интересующимся. «Только сейчас увидела из новостей Инста, что оказывается вы в этом платье увидели у меня живот и подумали что я беременная. Так может определимся? Худая надоело, давай уже хоть пару кг набери или все таки толстушка с животом? Мне то моя форма сейчас нравится как никогда, на этом фото пришлось втянуть свой 7 месячный живот», — иронично написала Ксения в своем Инстаграме, дав понять, что ее подписчики приняли желаемое за действительное (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).



