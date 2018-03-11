1 2 3 4 5 6 18 декабря Брэду Питту исполнится 55 лет. К этой дате он намерен подойти совершенно новым человеком

Анджелина Джоли расцвела после развода и кружит головы известным голливудским ловеласам, а вот ее бывший муж решил повременить с какими-либо романтическими отношениями. По слухам, появившимся на днях в западной прессе, Брэд Питт отказался от секса. Не навсегда, а пока что на год.



54-летний Брэд сфокусировался на медитации, физических упражнениях и лепке. «Он приходит в форму, ест здоровую пищу и отказался от выпивки», — цитируют СМИ слова анонимного источника, рассказавшего об изменениях в жизни одного из самых желанных голливудских актеров.



По словам инсайдеров, Питт, практически всю жизнь состоявший в отношениях, сейчас делает то, чего раньше не мог себе позволить.