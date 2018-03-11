Анджелина Джоли расцвела после развода и кружит головы известным голливудским ловеласам, а вот ее бывший муж решил повременить с какими-либо романтическими отношениями. По слухам, появившимся на днях в западной прессе, Брэд Питт отказался от секса. Не навсегда, а пока что на год.
54-летний Брэд сфокусировался на медитации, физических упражнениях и лепке. «Он приходит в форму, ест здоровую пищу и отказался от выпивки», — цитируют СМИ слова анонимного источника, рассказавшего об изменениях в жизни одного из самых желанных голливудских актеров.
По словам инсайдеров, Питт, практически всю жизнь состоявший в отношениях, сейчас делает то, чего раньше не мог себе позволить.
Брэд Питт отказался от секса на год
Анджелина Джоли расцвела после развода и кружит головы известным голливудским ловеласам, а вот ее бывший муж решил повременить с какими-либо романтическими отношениями. По слухам, появившимся на днях в западной прессе, Брэд Питт отказался от секса. Не навсегда, а пока что на год.
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Зря. В таком возрасте целибат наносит непоправимый ущерб половой функции мужчины. С другой стороны, социальный прессинг на новую партнершу все равно бы раздавил их отношения.
я тоже отказался. страшных не хочу, красивые меня не хотят)
Совсем упал?
И правильно, кому сдался этот секс, помешались все
Походу Джоля своими закидонами с ножичками сделала мужика импотентом. Бывает. С вампирами шутки плохи.
А что же мне теперь делать?)))
У нас с мужем секс раз в год. Живем душа в душу. Нормально и без секса.
Анджелина Джоли расцвела после развода и кружит головы известным голливудским ловеласамИсточник: http://www.woman.ru/stars/medley1/article/217230/#comments© Woman.ruЭто уже даже не смешно. Она превратилась в чокнутую высохшую старуху, а все ее «романы» не более, чем дешевые фантазии ее пиарщиков, на фоне которых реальность выглядит ещё более жалко. А Брэд прям доложил писакам, с кем он там спит и с какой частотой. Невыносимо уже читать желтушный бред про джолипиттов.
Скоро начнутся съемки нового фильма Тарантино с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях. Ждем
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