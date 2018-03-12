Съемочная группа телепередачи «Идеальный ремонт» недавно навестила загородный дом певца Филиппа Киркорова. Построенные для детей короля российской эстрады хоромы вызвали негодование зрителей.

1 2 3 ... 14 Недавно в доме Филиппа Киркорова проходили съемки телепередачи «Идеальный ремонт»

Недавно в загородном доме 50-летнего Филиппа Киркорова прошли съемки телепередачи Первого канала «Идеальный ремонт». Король российской эстрады обратился к дизайнерам с просьбой оборудовать комнату для своих детей, 6-летней Аллы-Виктории и 5-летнего Мартина. После осмотра дома специалисты решили построить для наследников Киркорова целый детский городок.



Филипп привел съемочную группу в бассейн, где он уже начал делать ремонт самостоятельно. Помещения рядом с бассейном оставались пустыми. Дизайнеры оборудовали в этом крыле дома целый маленький город для детей певца: они обустроили кухню, библиотеку, «соляную пещеру», домашний театр и даже установили балетный станок.



Киркоров был настолько доволен проделанной работой, что поблагодарил бригаду телепередачи на своей странице в Инстаграме: «Вот они, два гениальных архитектора, которые превратили из безнадежно прибитого сарая к моему дому в роскошный Домашний Театр, бассейн, мини-‘‘Диснейленд‘‘ для моих детей, в спа и зону отдыха, благодаря замечательной программе на Первом канале!».



Публикация короля российской эстрады вызвала шквал негативных комментариев. Зрители посчитали, что лучше бы программа «Идеальный ремонт» помогала детям из малоимущих семей, чем тратила бешеные деньги на обустройство дома певца, который сам может позволить себе любую прихоть.

«Эти детки и так, заетые, а вот артистов советских времен жалко. А эти и не удивились»,— отреагировал один из подписчиков (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).

Публикация со страницы певца уже загадочным образом исчезла, однако, критика в адрес Киркорова и создателей телепередачи не утихает. В пресс-службе Первого канала от комментариев отказались.