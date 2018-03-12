Недавно в загородном доме 50-летнего Филиппа Киркорова прошли съемки телепередачи Первого канала «Идеальный ремонт». Король российской эстрады обратился к дизайнерам с просьбой оборудовать комнату для своих детей, 6-летней Аллы-Виктории и 5-летнего Мартина. После осмотра дома специалисты решили построить для наследников Киркорова целый детский городок.
Филипп привел съемочную группу в бассейн, где он уже начал делать ремонт самостоятельно. Помещения рядом с бассейном оставались пустыми. Дизайнеры оборудовали в этом крыле дома целый маленький город для детей певца: они обустроили кухню, библиотеку, «соляную пещеру», домашний театр и даже установили балетный станок.
Киркоров был настолько доволен проделанной работой, что поблагодарил бригаду телепередачи на своей странице в Инстаграме: «Вот они, два гениальных архитектора, которые превратили из безнадежно прибитого сарая к моему дому в роскошный Домашний Театр, бассейн, мини-‘‘Диснейленд‘‘ для моих детей, в спа и зону отдыха, благодаря замечательной программе на Первом канале!».
Публикация короля российской эстрады вызвала шквал негативных комментариев. Зрители посчитали, что лучше бы программа «Идеальный ремонт» помогала детям из малоимущих семей, чем тратила бешеные деньги на обустройство дома певца, который сам может позволить себе любую прихоть.
Публикация со страницы певца уже загадочным образом исчезла, однако, критика в адрес Киркорова и создателей телепередачи не утихает. В пресс-службе Первого канала от комментариев отказались.
Ветеранам лучше бы ремонт сделали. Позорище
Пир во время чумы. Кошмар.
Позор таким программам. А стыдно мне.
Ветеранам лучше бы ремонт сделали. Позорище
У них перьев на голове и в попе. К счастью для них. А вообще, формат программы показывает разные возможности дизайна, а не занимается благотворительностью в панелях. Должно быть разнообразие. Другое дело, что этот размах нужно было осуществить в детском доме, а не у попугая в короне.
Ветеранам лучше бы ремонт сделали. Позорище
У них перьев на голове и в попе. К счастью для них. А вообще, формат программы показывает разные возможности дизайна, а не занимается благотворительностью в панелях. Должно быть разнообразие. Другое дело, что этот размах нужно было осуществить в детском доме, а не у попугая в короне.
Меня эта передача тоже возмущает!! Нашли кому бесплатный ремонт делать! Ладно, хотите делать звёздам-делайте! Но тем,у кого нет возможности самим справиться. У нас полно нищенствующих советских стареньких актеров-делайте им, как минимум. А как максимум-оборудуйте детские уголки или зоны отдыха для больниц, детсадов,дет.домов, домов престарелых что-ли.есть,г-жа размахнуться.
Есть, где размахнуться
Завидуйте молча.пусть делают наздоровье.что в этом плохого.
Завидуйте молча.пусть делают наздоровье.что в этом плохого.
Страна абсурда. Этому петуху в перьях миллионеру сделать бесплатный ремонт - все равно что плюнуть в душу россиянам, за счет которых он живет. Ну им не привыкать к плевкам, с такой властью.