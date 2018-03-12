Поклонникам 53-летней Маши Распутиной известно, что отношения их кумира с наследницей всегда были напряженными. На днях стало известно, что дочь исполнительницы объявили в розыск.

1 2 3 ... 14 Маша Распутина не общалась со старшей дочерью Лидией около десяти лет

Маша Распутина не общалась с 32-летней дочерью Лидией от первого мужа Владимира Ермакова целых десять лет. Наследница артистки длительное время находилась под наблюдением врачей. Она отказывалась называть исполнительницу матерью. Распутина утверждала, что всему виной ее бывший муж, который якобы подсадил дочь на психотропные препараты.



Два года назад в СМИ появилась информация о том, что артистка наконец нашла общий язык с Лидией, и они начали общаться. Однако, как сообщает портал Sobesednik.ru, неделю назад стало известно, что девушка исчезла. Ее тщетно разыскивает сводный брат Алексей, сын Ермакова от первого брака. После смерти отца Лидии по наследству полагается ровно половина от четырехкомнатной квартиры в одном из спальных районов Москвы, а также некоторая денежная сумма.



Сейчас дочь Распутиной должна вступать в права наследства, но о том, где она находится, никому не известно. Впрочем, нынешний супруг певицы Виктор Захаров настаивает на том, что с падчерицей все хорошо: «Она никуда не терялась, мы с ней находимся в постоянном контакте. Советую не верить слухам». Тем временем сама певица не комментирует новость.