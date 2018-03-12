Анастасия Решетова и Тимати встречаются больше двух лет. Знаменитости не раз вместе появлялись на различных мероприятиях, а Анастасия даже снялась в одном из клипов рэпера. Тем не менее в Сети нечасто можно увидеть совместные фото влюбленных: ни модель, ни музыкант не любят публиковать подобные кадры.
«Вау, какие красивые», «Шикарная пара!», «Прекрасно смотритесь вместе!» — прокомментировали снимок фолловеры Анастасии. Впрочем, многие подписчики модели обратили внимание на то, что Тимати в своем Инстаграме почти никогда не публикует фото с ней. «Понятия не позволяют с женщиной фото постить?» — задались вопросом поклонники Решетовой.
А как вы думаете, почему рэпер не выкладывает в соцсети фото со своей девушкой?
зато реклама сейчас идет вовсю, где они вдвоем чипсы делят