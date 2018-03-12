22-летняя Анастасия Решетова и 34-летний Тимати встречаются уже долгое время, однако нечасто радуют подписчиков совместными снимками в соцсетях. На днях модель опубликовала фото с любимым, однако фолловеры отметили, что музыкант почему-то не спешит делать то же самое.

1 2 3 ... 14 На днях Анастасия Решетова опубликовала кадр с Тимати

Анастасия Решетова и Тимати встречаются больше двух лет. Знаменитости не раз вместе появлялись на различных мероприятиях, а Анастасия даже снялась в одном из клипов рэпера. Тем не менее в Сети нечасто можно увидеть совместные фото влюбленных: ни модель, ни музыкант не любят публиковать подобные кадры.

Однако на днях Решетова изменила своему правилу (к слову, во второй раз) и выложила кадр с бойфрендом, подписав: «Красавчики все-таки».

«Вау, какие красивые», «Шикарная пара!», «Прекрасно смотритесь вместе!» — прокомментировали снимок фолловеры Анастасии. Впрочем, многие подписчики модели обратили внимание на то, что Тимати в своем Инстаграме почти никогда не публикует фото с ней. «Понятия не позволяют с женщиной фото постить?» — задались вопросом поклонники Решетовой.



А как вы думаете, почему рэпер не выкладывает в соцсети фото со своей девушкой?