Очередным гостем онлайн-шоу «ОК на связи!» стал певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев! В прямом эфире он ответил на вопросы пользователей Одноклассников, рассказал о воспитании сына Никиты, почему распрощался с образом мальчика из дуэта SMASH!! и что сподвигло его на совместный трек с Димой Биланом.





1 2 3 4 Сергей Лазарев рассказал как воспитывает сына Никиту

О сыне

Я не то что бы его скрывал, просто не хотел показывать. Я хотел дать ему простое детство, потому что тень известного отца ляжет на него. Я очень много времени проводил с Никитой, когда он только родился, я с лихвой погрузился во все эти подгузники и смеси.

Сейчас Никита очень большой и любознательный мальчик. И очень артистичный. Мои песни он напевает. Одно время он смотрел клип «Это всё она» и повторял «на-на-на».

Он очень поющий ребенок, очень танцующий. Я отдал его в секцию по футболу, плаванию, английским он уже занимается.

А лицо Никиты я показал, потому что многие пытались сфотографировать исподтишка нас в самолете, на паспортном контроле. Приходилось ругаться, чтобы удаляли фото.

О Диме Билане

Мы начали вместе свой творческий путь с «Новой волны» в 2002 году. Долгое время шли как-то параллельно, кто-то чуть впереди, а другой нагонял.

Идея дуэта возникала несколько раз, но мы не хотели, чтобы это было коммерческим проектом. Мы три года искали песню и, наверное, так бы её и не нашли, если бы один музыкальный телеканал не придумал, что на премии все поют дуэтом.

Мы приехали на студию с Димой, начали слушать музыку, и я показал ему песню «Прости меня». Мы очень быстро ее записали, на церемонии никто не знал, что мы ее будем петь.

О магии буквы N и новом альбоме

Это магия буквы N, она присутствует у меня на шее в виде татуировки, и изначально была сделана в честь моего сына Никиты. Как-то так все пошло-поехало, что она появилась и в названии шоу как символ перемен.

Момент, когда я это обдумывал, пришёлся на те три года, когда я узнал, что такое быть папой. Меня это очень изменило, я стал гораздо серьезнее. Альбом «В эпицеNтре» очень отличается от того, что было до этого. Поэтому символично было назвать тур с посвящением сыну, именно он помог по-другому на многие вещи взглянуть.

О новом альбоме

Изначально я писал двуязычный альбом. Но в какой-то момент решил, что разделю их. Один на русском языке будет посерьезней. Это зима, осень и весна, настроение немножко меланхолическое и депрессивное.

И будет неправильно, если я в одном альбоме сделаю замес из супертанцевальных, веселых песен, и еще там будут песни, такие как «В эпицеNтре». Поэтому я решил, что лучше сначала выпустить русскоязычный альбом, а потом на английском.

О съемках клипа «Сдавайся»

Режиссер Алан Бадоев придумал идею клипа и прекрасно ее воплотил. Съемки проходили в Португалии, в Порто. Там нет ни одного человека массовки, это все обычные люди. Они шли, видели меня с копьем в груди, всего в крови, и начинали снимать на телефоны. Конечно, многие помощь предлагали. Мы снимали в четыре утра, чтобы не травмировать людей, но как раз в это время многие ехали на работу. Снимали мы с дрона, поэтому непонятно было, что это съемка. У людей был шок.



