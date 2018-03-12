Последние несколько месяцев российская общественность непрерывно следила за состоянием здоровья 82-летнего народного артиста Олега Павловича Табакова. 12 марта стало известно, что мэтр умер.

В ноябре прошлого года Олег Павлович Табаков был госпитализирован и попал в реанимацию. Режиссер перенес экстренную операцию на сердце, а в прессе то и дело появлялись противоречивые сообщения о самочувствии актера.



Семья Олега Павловича все это время хранила молчание. Меж тем журналистам стало известно, что актера подключили к аппарату искусственного дыхания и он не узнает близких. В конце 2017 года появилась информация, что врачи были вынуждены периодически вводить актера в состояние искусственной комы.



Поклонники Табакова молились за здоровье кумира и надеялись, что мэтр поправится и вновь выйдет на сцену. К сожалению, организм актера оказался настолько слаб, что больше не мог бороться. 12 марта стало известно, что Олег Павлович скончался.



Владимир Путин уже выразил свои соболезнования родным и близким Олега Павловича. Павел Табаков опубликовал в своем Инстаграме фото с отцом, но предпочел не подписывать снимок. Прощание с народным артистом СССР состоится в Художественном театре.



Woman.ru соболезнует семье великого режиссера.