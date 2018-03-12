В ноябре прошлого года Олег Павлович Табаков был госпитализирован и попал в реанимацию. Режиссер перенес экстренную операцию на сердце, а в прессе то и дело появлялись противоречивые сообщения о самочувствии актера.
Семья Олега Павловича все это время хранила молчание. Меж тем журналистам стало известно, что актера подключили к аппарату искусственного дыхания и он не узнает близких. В конце 2017 года появилась информация, что врачи были вынуждены периодически вводить актера в состояние искусственной комы.
Поклонники Табакова молились за здоровье кумира и надеялись, что мэтр поправится и вновь выйдет на сцену. К сожалению, организм актера оказался настолько слаб, что больше не мог бороться. 12 марта стало известно, что Олег Павлович скончался.
Владимир Путин уже выразил свои соболезнования родным и близким Олега Павловича. Павел Табаков опубликовал в своем Инстаграме фото с отцом, но предпочел не подписывать снимок. Прощание с народным артистом СССР состоится в Художественном театре.
Woman.ru соболезнует семье великого режиссера.
Олег Табаков скончался на 83-м году жизни
В ноябре прошлого года Олег Павлович Табаков был госпитализирован и попал в реанимацию. Режиссер перенес экстренную операцию на сердце, а в прессе то и дело появлялись противоречивые сообщения о самочувствии актера.
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Маленькая дочь будет расти без отца, Зудиной тяжело будет без такого покровителя...
Царствие небесное! Великий актер..
Царствие небесное! Великий актер!
Замечательный был актер, великолепный. Но, зачем «рожать» в возрасте 70 лет?(((😢😢 детей жалко
Очень и очень жаль! Соболезнуем родственникам! Сын старший адекватный, справится Зудина
Очень жаль. Соболезную. У меня недавно скончался дедушка парня моей сестры. Тоже уважаемый человек был. Все мы так будем. Люди, цените жизнь пока еще не поздно.
Талантливейший человек. Вечная память!
Ну что ж..Прожил вполне достойную и длинную жизнь..Наличие молодой жены ещё не означает вечную молодость и жизнь .Маленькая дочка осталась без отца..Царствие небесное!
Олег Табаков умер(((( Прощайте, не спасли((((
на другом сайте пишут что родственники решили отключить его от аппарата. Земля пухом...